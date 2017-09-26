Sultanbeyli'de bir babanın çocuğuna sarıldığı sırada başından vurulduğu dehşet anları kameralara yansıdı. Çocuğun gözleri önünde babasını vuran zanlılar bindikleri otomobille olay yerinden kaçtı.
Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Hikmetyar Caddesi üzerinde, bir yıl önce 4 kişinin yaralandığı kahvehane taranması olayının tarafları tekrar kavga etmişti. Geçtiğimiz günlerde yaşanan silahlı kavga sonucu iş yerinin önünde bulunan Savaş Can hayatını kaybetmişti.
OĞLUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE VURMUŞLAR
Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Hayatını kaybeden Savaş Can'ın, oğlu olduğu iddia edilen bir çocuğu sevdiği sırada vurulduğu ortaya çıktı. Katil zanlılarının çocuğa aldırış etmeden Savaş Can'ın başına ateş ettiği ve çocuğun da babasıyla birlikte yere düştüğü anlar dehşeti gözler önüne serdi.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motosikletli bir şahıs çocukla birlikte Savaş Can'ın iş yerinin önüne gelerek çocuğu bırakıyor. Çocuğun yanına giden Savaş Can da çocuğu sarılarak seviyor. Bu sırada iş yerinin önüne beyaz bir araç yanaşıyor. Araçtan inen bir şahıs, Savaş Can'ın başına çocuğu sevdiği sırada ateş ediyor. Küçük çocuğun gözleri önünde vurulan Savaş Can yere yığılırken katil zanlısı beyaz araçla birlikte olay yerinden uzaklaşıyor. Öte yandan, dehşet veren olayda çocuğun da Savaş Can'la birlikte yere düştüğü ve babasına tutunmaya çalıştığı görülüyor. Olayı gören vatandaşlar ise yardıma koşuyor.
- sultanbeyli
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 2 dakika önceVahşi batı eskidi artık00
-
Misafir 5 dakika önceEn buyuk ceza verilsin idam00
-
Misafir 7 dakika önceŞiddet artık sıradan bir olay olmuş türkiyede00