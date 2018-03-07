İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'de terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirtilen Yürüyüş Dergisi'ne operasyon düzenledi. Özel harekat ekipleri ve polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda gözaltılar olduğu öğrenildi.

İHA'nın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde terör örgütü DHKP-C'nin yayın organı olduğu belirtilen Yürüyüş Dergisi'ne operasyon düzenlendi. Operasyona özel harekat ekipleri, çevik kuvvet ve terörle mücadele şube ekipleri katıldı. Polis helikopteri ile desteklenen operasyonda gözaltılar olduğu öğrenildi.

Operasyon nedeniyle Fevzi Çakmak Caddesi de kısmen trafiğe kapatıldı.

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