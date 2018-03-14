İstanbul Sultangazi'de bir öğretmen, okulun bahçesinde yaramazlık yaptığı için ikaz ettiği öğrencinin babası tarafından tekme ve tokatlı saldırıya uğradı.
İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 08.00 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 58 yaşındaki İbrahim Baş, nöbetçi müdür yardımcısı olarak görev yaptığı günün sabahında yaramazlık yapan bir öğrenciyi ikaz etti. Bunun üzerine öğrencinin babası Fatih Er, Baş'a sözlü olarak tepki gösterdi. Bir süre devam eden tartışmanın ardından Er, öğretmen Baş'a tekme ve tokatla saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen Baş ve Er'in kavgası yerde de devam etti. Saldırganın yumruk atmaya devam ettiği öğretmen, eline geçirdiği çöp süpürgesiyle ondan kurtulabildi. Araya giren diğer vatandaşların yardımıyla kavga sonlanırken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, öğretmen dışarıda yaramazlık yapan öğrenciyi uyarıyor. Ardından öğrencinin babası öğretmene sözlü olarak tepki gösteriyor. Tartışmanın büyümesi üzerine veli öğretmene tekme ve tokatla saldırıyor. Kısa bir süre sonra yere düşen öğretmene saldırgan vurmaya devam ediyor. Ayağa kalkan öğretmen eline geçirdiği süpürgeyle kendisini savunuyor. Saldırgan o esnada öğretmeye vurmaya devam ediyor. Bir süre sonra vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılıyor.
"DARP RAPORU ALDIM"
Olayı anlatan öğretmen İbrahim Baş, "Nöbetçi olduğum için sabah saatlerinde erkenden okula geldim. Bahçenin kirli olduğunu gördüm, bunun üzerine hizmetçiyi çağırdım. O bahçeyi temizlediği esnada bende başında bekledim. O esnada kapının şiddetli bir şekilde sallandığını ve ses geldiğini gördüm. Geri döndüğüm de ise Samet isimli öğrencimizin kapıyı açmaya çalıştığını gördüm. Benden öğrenciyi kolundan tutarak diğer kapıyı gitmesini söyledim. Ardından öğrenci diğer kapıya gitti. Sonra arkasından gelen babası bu kapıdan neden girmediğini sorduğunda, bende bunun personel kapısı olduğunu söyledim. Israrla bu kapıdan gireceğini söyledi. Bana doğru yaklaştı ben bana vurabilir diye elimi uzattım. Buna rağmen bana saldırarak birkaç kez yumruk attı. Bende onu tutmaya çalıştım ama birlikte yere düştük. Daha sonra araya girerek bizi ayırdılar" dedi.
Öğretmen Baş, "Daha sonra hastaneye gittim ve darp raporu aldım. Sonra da Esentepe Polis Merkezine giderek şikayetçi oldum. Bizleri tehdit ederek bütün öğretmenleri öldüreceklerini söylediler. Ben 35 yıllık öğretmenim ve 58 yaşındayım şimdiye kadar hiçbir insan bana saldırmadı. Hiç kimseyle de kavga etmedim ama böyle bir saldırıya maruz kaldım. Muhtemelen oğlunun sınıf değişikliğinden dolayı böyle yaptı. Çünkü öğrenci sürekli olarak diğer öğrencilerle kavga ediyordu. Bizde başka bir sınıfa vererek sorunu çözebileceğimizi düşündük. Kendisini ikna edemedik. Bundan ötürü bize saldırdı" ifadelerini kullandı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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