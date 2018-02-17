Sultangazi'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülen Sabri Altunbaş'ın cinayet zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Arif Ü. adliyeye sevk edildi.



DHA'nın haberine göre, Sultançiftliği'nde 21 Ocak'ta evinin önünde av tüfeğiyle saldırıya uğrayan 41 yaşındaki Sabri Altunbaş, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, ailesinin bir süre önce bir televizyon programına katılarak kayıp olduğunu belirttiği Safiye Ü.'nün bulunduktan sonraki ifadesi cinayeti çözdü.



TELEVİZYON PROGRAMINDA ANLATTI



Safiye Ü. katıldığı televizyon programında, başkalarıyla ilişkileri olduğunu eşinin bu nedenle cinayet işlemiş olabileceğini söyledi.



Polis, Safiye Ü.'nün yakınlarının da ifadelerine başvurdu. İfadeler doğrultusunda öldürülen Sabri Altunbey'in Safiye Ü. ile ilişkisi olduğu tespit edildi. Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, Safiye Ü.'nün kocası Arif Ü.'nün Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir köyde saklandığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli yakalanarak İstanbul'a getirildi. Polisteki ifadesinde Altunbey'i öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilen Arif Ü. adliyeye sevk edildi. Arif Ü. ile birlikte kardeşi Recep Ü.' de adliyeye gönderildi.

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