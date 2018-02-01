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Dün oldukça ender rastlanan üç gökyüzü olayı aynı anda gerçekleşti. Ay, Dünya'ya hiç olmadığı kadar yakın bir konuma ulaştı. Dolunay ve Kanlı Ay'la birleşen Ay Tutulması, Türkiye dahil birçok ülkede gözlemlendi. Ancak tutulmanın en iyi izlendiği yer ABD'nin Batı yakası ve Güneydoğu Asya ülkeleri oldu. İşte dünyadan Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması fotoğrafları...

Mayon Volkanı, Filipinler