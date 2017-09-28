Süper Lig'de seyirci sayısı %41 arttı

Süper Lig'in ilk 6 haftasındaki seyirci sayısı, geçen sezona göre yaklaşık yüzde 41 artış gösterdi.
Süper Lig'de bu sezonun ilk 6 haftasındaki seyirci sayısında yaklaşık yüzde 41'lik artış görülürken, 652 bin 119 taraftar statlarda takımlarına destek verdi.
Süper Lig'de geride kalan 2016-2017 sezonunun ilk 6 haftasında 463 bin 556 taraftar takımları için statlardaki yerini aldı.
2016-2017 sezonun 6. haftasındaki 9 müsabakayı 105 bin 642 taraftar izlerken, bu sezon aynı haftadaki 9 maçta 158 bin 648 taraftar futbol keyfini tribünden yaşadı.
Süper Lig'de geçen sezonki maç başına 8 bin 584 taraftar ortalaması, bu sezonun ilk 6 haftasında 12 bin 76'ya yükseldi.
TFF 1. LİG'DE YÜZDE 13'LÜK ARTIŞ
TFF 1. Lig'de geçen sezona oranla seyirci sayısı yaklaşık yüzde 13 arttı.
Lig karşılaşmalarını geçen sezonun ilk 6 haftasında 127 bin 175 taraftar izlerken, bu oran yeni sezonda 144 bin 319 kişiye yükseldi. Süper Lig ve TFF 1. Lig dikkate alındığında ise seyirci sayısında yaklaşık yüzde 35'lik artış oldu.
KAZANCI: FUTBOLA İLGİ ARTIYOR
Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'deki yaklaşık yüzde 41'lik artışın çeşitli nedenlerinin bulunduğunu söyledi.
Passolig kart sayısının 3 milyon 200 bine ulaştığını vurgulayan Kazancı, "2017-2018 futbol sezonunun ilk 6 haftasını geride bırakırken takımların kadrolarına dahil olan yıldız futbolcular, lige yükselen yeni takımlar, kapılarını ilk kez sporseverlere açan modern stadyumlarla seyir zevki veren futbol, tribünlerdeki seyirci sayısını artırdı." dedi.
"Passolig kart sayılarındaki artıştan futbola olan ilginin arttığını görmekteyiz." ifadesini kullanan Kazancı, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz sezonun ilk 6 haftasında stadyumlarda 463 bin 556 kişi maç izlerken, bu sezonun ilk 6 haftasında toplam 652 bin 119 kişi stadyumlarda maç seyretti. Benzer bir şekilde Süper Lig'in seyirci ortalamasında da bir yükseliş var. İlk 6 haftalık seyirci ortalaması 12 bin 76. Bu ortalama, e-bilet sistemi öncesindeki lig ortalamasını da geçmiş durumda. Bütün bu verilerden yola çıkarak, yüzde 41'lik bu artışın futbolumuzun hem saha içinde, hem de saha dışındaki atmosferine olumlu bir etki sağlayacağını düşünüyorum."
Ceyhun Kazancı, açıklamasında ayrıca ligin ilk haftalarında Beşiktaş, Atiker Konyaspor, Göztepe gibi seyirci potansiyeli yüksek takımların cezalı olduğuna da dikkati çekti.
- süper lig
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.