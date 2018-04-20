Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günü gerçekleştirilen ' Süper Loto' çekilişinde, 548. hafta heyecanı yaşandı. Tam 548 haftadır Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 681 bin 587 lira 43 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 50 kişi 10 bin 463 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 684 kişi 209 lira 15'er kuruş, 3 bilen 60 bin 862 kişi 15 lira 95'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Devreden çekilişte, 2 milyon 55 bin 272 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 485 bin 850 lira 88 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 830 bin 413 lira 31 kuruş kamuya aktarılacak.

Süper Loto Çekiliş Sonuçları 19 Nisan 2018

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Süper Loto'da 6 bilen kişi sayısı : 1. Devir

Süper Loto'da 5 bilen kişi sayısı : 50

Süper Loto'da 4 bilen kişi sayısı : 2.684

Süper Loto'da 3 bilen kişi sayısı : 60.862



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.681.587,43 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10.463,30 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 209,15 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,95 TL

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: Haftaya Devretti

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