Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günü gerçekleştirilen ' Süper Loto' çekilişinde, 545. hafta heyecanı yaşandı. Tam 545 haftadır Süper Loto çekilişi yapılan oyunun bu haftaki çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 741 bin 248 lira 80 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 93 kişi 5 bin 826 lira 25'er kuruş, 4 bilen 4 bin 535 kişi 128 lira 15'er kuruş, 3 bilen 77 bin 26 kişi 13 lira 5'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Birinci kez devreden çekilişte, 2 milyon 128 bin 190 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 538 bin 23 lira 42 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 859 bin 875 lira 46 kuruş kamuya aktarılacak.

Süper Loto Çekiliş Sonuçları 29 Mart 2018

07

08

15

16

23

24

6 bilen kişi sayısı : 1. Devir

5 bilen kişi sayısı : 93

4 bilen kişi sayısı : 4.535

3 bilen kişi sayısı : 77.026



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.741.248,80 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.826,25 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 128,15 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13,05 TL

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: Devretti

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