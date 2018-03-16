Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günü gerçekleştirilen ' Süper Loto' çekilişinde, 543. hafta heyecanı yaşandı. Tam 543 haftadır Süper Loto çekilişi yapılan oyunda 6 bilen bir kişi 1 milyon 813 bin 328 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 72 kişi 7.837,60 TL, 4 bilen 3.236 kişi 187,15 TL, 3 bilen 69.067 kişi 15,15 TL ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponu, nereden yatırdığı şu an için bilinmiyor.

Süper Loto Çekiliş Sonuçları 16 Mart 2018

05

20

22

31

40

47

Süper Loto'da 6 bilen kişi sayısı : 1. Devir

Süper Loto'da 5 bilen kişi sayısı : 72

Süper Loto'da 4 bilen kişi sayısı : 3.236

Süper Loto'da 3 bilen kişi sayısı : 69.067



Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.813.328,29 TL

Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.837,60 TL

Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 187,15 TL

Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,15 TL

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: Şu an bilinmiyor

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