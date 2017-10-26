Her hafta Perşembe akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi yapılan Süper Loto'nun 523. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta 5. kez devrederek 10 milyon 20 bin 269 lira devreden Süper Loto için çekiliş büyük heyecanla bekleniyor. Peki Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

6 bilen, 5 bilen, 4 bilen ve 3 bilen talihli kişilere ikramiyenin dağıtıldığı Süper Loto şans oyununda geçtiğimiz hafta büyük ikramiye 5. kez devretmişti. Devreden 10 milyon 20 bin 269 lira ikramiye için heyecanlı bekleyişini sürdüren binlerce vatandaş, merakla "Süper Loto çekilişi saat kaçta?" diye araştırıyor.

Süper Loto çekilişleri, düzenli olarak her hafta Perşembe akşamı saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda başlamaktadır. Milli Piyango (MPİ) çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişleri, saat en geç 21:45'te sona ermektedir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Süper Loto çekilişini bekleyen binlerce heyecanlı vatandaş, öte yandan Süper Loto sonuçlarını nereden görüntüleyebileceğini araştırıyor. Süper Loto sonuçları ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanmaktadır.

En geç saat 21:45'te açıklanan Süper Loto sonuçlarında; Çekiliş sonuçlarının açıklandığı sayfada ikramiye bilgileri, büyük ikramiye kazanan il ve ilçe bilgisi, kazanan numaralar ve çekilişin yapılma videosu yer almaktadır.

Süper Loto sonuçları aynı zamanda Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Sonuçlar resmi olarak açıklandıktan sonra Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de yayınlanmaktadır. Vatandaşlar Habertürk Şans Oyunları sayfasından da Süper Loto sonuçlarını görebilir.

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SÜPER LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA 10 MİLYON TL DEVRETTİ

19 Ekim 2017 tarihli Süper Loto sonuçları: 03 - 12 - 17 - 28 - 47 - 48

Süper Loto şans oyununun geçtiğimiz hafta yapılan 522. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye 5. kez devrederek 10 milyon 20 bin 269 lira 65 kuruş devretti. Çekilişte 5 bilen 63 kişi 11 bin 989 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 608 kişi 176 lira 30'ar kuruş ve 3 bilen 97 bin 480 kişi de 14 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 5. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 10.020.269,65 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 63 Kişi Başına Düşen İkramiye 11.989,30 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 4.608 Kişi Başına Düşen İkramiye 176,30 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 97.480 Kişi Başına Düşen İkramiye 14,35 TL

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MPİ

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Süper Loto Çekilişi