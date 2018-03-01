Süper Loto sonuçları için yüz binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürüyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Perşembe akşamları çekilişi yapıaln Süper Loto'da çekilişin saati büyük merakla araştırılıyor. Peki Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları ve ikramiye bilgileri nasıl öğrenilir?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto sonuçları için yüz binlerce vatandaş, MPİ tarafından çekilişin gerçekleştirilmesini bekliyor. Yapılacak çekilişle birlikte bu haftanın kazanan numaraları da belli olacak ve vatandaşlar sonuçları görüntüleyebilecek. Bilindiği üzere Süper Loto'da geçtiğimiz hafta 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye dördüncü kez devrederek haftaya 8 milyon 579 bin 664 lira 13 kuruş ikramiye devretmişti.

Süper Loto çekilişleri, düzenli olarak Perşembe akşamları saat 21:15'te çekilmeye başlamaktadır. Çekilişi tamamlanması ve kazanan numaraların belirlenerek duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar, 21:45 itibarıyla Süper Loto sonuçlarını görüntüleyebilir.

Aynı zamanda Süper Loto çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısına girmeleri yeterlidir.

SÜPER LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 22 Şubat 2018 tarihli 540. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye olan 8 milyon 579 bin 664 lira 13 kuruş ikramiye devretti. Böylece Süper Loto'da büyük ikramiye dördüncü kez devretmiş oldu.

22 Şubat 2018 tarihli Süper Loto sonuçları: 04 - 17 - 22 - 27 - 43 - 47

Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 128 kişi 5 bin 941 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 5 bin 757 kişi 141 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 109 bin 369 kişi de 12 lira 90'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 4. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 8.579.664,13 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 128 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.941,90 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 5.757 Kişi Başına Düşen İkramiye 141,65 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 109.369 Kişi Başına Düşen İkramiye 12,90 TL

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