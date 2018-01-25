25 Ocak tarihli Süper Loto çekilişi tamamlandı. Milyonlarca vatandaş, Süper Loto sonucunu sorguluyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her Perşembe günü yapılan Süper Loto çekilişi saat 21.15'te gerçekleştirildi. Büyük ikramiyenin 11 haftadır devretmesi ve ikramiye tutarının artmasıyla bu haftaki çekiliş büyük ilgi görmüştü. Merakla beklenen sonuçlar açıklandı ve 6 bilen bir kişi 42 milyon 532 bin 640 lira olarak açıklanan büyük ikramiyenin sahibi oldu. Peki, Süper Loto'da kazandıran numaralar neler? İşte 25 Ocak 2018 Süper Loto sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI (25 OCAK 2018)

Süper Loto'da dev ikramiye... Milyonlarca vatandaş 11 haftadır devreden büyük ikramiyeyi kazanabilmek için büyük umutlarla biletlerini satın aldı ve çekiliş sonuçlarını sorguluyor. Milli Piyango İdaresince saat 21.15'te başlayan çekilişte sonuçlar açıklandı. Süper Loto'nun 536. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 05 - 12 - 15 - 17 - 20 - 40 olarak belirlendi. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Erzincan'dan satın aldığı bildirildi. Süper Loto'nun bu çekilişinde 5 bilen 322 kişi 8 bin 191 lira 90 kuruş, 4 bilen 19 bin 555 kişi 144 lira 95 kuruş, 3 bilen 368 bin 898 kişi 13 lira 25 kuruş ikramiye kazandı. DHA'nın haberine göre, Süper Loto'da bu hafta şanslı talihlinin kuponunu Nerim Tombul Caddesi üzerinde Hüseyin Uluşan'a ait bayii de oynadığı tespit edildi.

İkramiye bilgileri;

6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 42.532.640,20 TL 5 bilen kişi sayısı : 322 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 8.191,90 TL 4 bilen kişi sayısı : 19.555 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 144,95 TL 3 bilen kişi sayısı : 368.898 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13,25 TL

BİR ÖNCEKİ HAFTA SÜPER LOTO SONUÇLARI (18 OCAK 2018)



Süper Loto'nun 18 Ocak 2018 tarihinde yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 34 milyon 56 bin TL tutarındaki büyük ikramiye haftaya devretmişti. Süper Loto'da geçtiğimiz hafta 5 bilen 182 kişi 11 bin 524 lira 5 kuruş, 4 bilen 11 bin 636 kişi 193 lira 25 kuruş, 3 bilen 251 bin 963 kişi 15 lira 45 kuruş ikramiye kazandı.

6 Bilen Kişi Sayısı 11. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 34.056.110,65 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 182 Kişi Başına Düşen İkramiye 11.524,05 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 11.636 Kişi Başına Düşen İkramiye 193,25 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 251.963 Kişi Başına Düşen İkramiye 15,45 TL

SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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