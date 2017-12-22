Katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " Süper Loto " olarak da ifade edilen şans oyununda 531. haftanın çekiliş sonuçları dün akşam belli oldu. Süper Loto bu haftaki ikramiyesi yine devretti. İşte Süper Loto'nun şanslı rakamları..

SÜPER LOTO 21 ARALIK SONUÇLARI

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 14 milyon 866 bin 236 lira 63 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 58 kişi 13 bin 808 lira 25'er kuruş, 4 bilen 5 bin 173 kişi 166 lira 75'er kuruş, 3 bilen 107 bin 395 kişi 13 lira 80'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

6 bilen çıkmayan çekilişte, 3 milyon 145 bin 527 lira 25 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 272 bin 627 lira 83 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 270 bin 920 lira 42 kuruş kamuya aktarılacak.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.





SÜPER LOTO NEDİR?

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.