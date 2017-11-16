Her hafta Perşembe akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi yapılan Süper Loto'nun 526. hafta çekilişi de tamamlandı. Çekiliş sonuçlarını bekleyen vatandaşlar internet üzerinde "Süper Loto sonuçları" aramasını yapıyor. Peki Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir? İşte bu haftanın Süper Loto sonuçları.
16 Kasım 2017 tarihli Süper Loto sonuçları: 12 – 14 – 24 - 30 – 31 - 45
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişlerinin bu haftaki çekilişi tamamlandı. Açıklanan Süper Loto sonuçlarına göre 6 bilen olmayınca büyük ikramiye olan 3 milyon 548 bin 172 lira 75 kuruş haftaya devretti. Peki Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Süper Loto sonuçları ve çekilişe dair detaylar.
Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye bir kere daha devrederek önümüzdeki haftaki çekilişe 3 milyon 528 bin 172 lira 75 kuruş ikramiye devretti. Öte yandan çekiliş sonuçlarına göre 5 bilen 63 kişi 9 bin 291 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 495 kişi 180 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 73 bin 560 kişi de 14 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.
İkramiye Bilgileri
|6 Bilen Kişi Sayısı
|2. Devir
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3.548.172,75 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|63
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|9.291,65 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|3.495
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|180,05 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|73.560
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|14,75 TL
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişleri, düzenli olarak Perşembe akşamları saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişlerin tamamlanması ve sonuçların bildirilmesi ise en geç 21:45'tir.
Çekiliş sonuçları, en geç 21:45'te Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanır ve sonuçları heyecanla bekleyen vatandaşlara sunulur. Süper Loto sonuçlarının açıklandığı sayfada kazanana numaralar, büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır.
Öte yandan Süper Loto sonuçları açıklandıktan sonra sonuçlar Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar Habertürk Şans Oyunları sayfasına da girerek Süper Loto sonuçlarını görüntüleyebilir.
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Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 525. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye olan 1 milyon 666 bin 632 lira 35 kuruş devretmişti. Aynı zamnda 5 bilen 66 kişi 7 bin 858 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 316 kişi 168 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 67 bin 115 kişi de 14 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.
İkramiye Bilgileri
|6 Bilen Kişi Sayısı
|1. Devir
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|1.666.632,35 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|66
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|7.858,60 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|3.316
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|168,45 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|67.115
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|14,30 TL
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.
Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.
Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.
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