Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen çekiliş sonrasında belli oldu. Yüz binlerce vatandaşın büyük merak ve umutla beklediği Süper Loto sonuçları, MPİ Ankara Balgat binası çekiliş salonunda yapılan çekiliş sonrasında belirlendi. Peki Süper Loto sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 11 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları ve detaylar.
SÜPER LOTO SONUÇLARI
11 Ocak 2018 tarihli Süper Loto sonuçları: 4 - 23 - 27 - 36 - 51 - 54
Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiye onuncu kez devrederek önümüzdeki haftaya tam 27 milyon 315 bin 219 lira 25 kuruş ikramiye devretti. Aynı zamanda 5 bilen 184 kişi 9 bin 351'er kuruş, 4 bilen 10 bin 69 kişi 183 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 219 bin 17 kişi de 14 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.
İkramiye Bilgileri
|6 Bilen Kişi Sayısı
|10. Devir
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|27.315.219,25 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|184
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|9.351,00 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|10.069
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|183,80 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|219.017
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|14,55 TL
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILIYOR?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) tarafından her hafta Perşembe akşamları çekilişi yapılan Süper Loto'da 6 numarayı bilen talihli veya talihliler büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. Çekilişte aynı zamanda 5 bilen, 4 bilen ve 3 bilen vatandaşlara da ikramiye verilmektedir.
Süper Loto sonuçları için heyecanla bekleyen vatandaşlar, internet üzerinde "Süper Loto sonuçları" ve "Süper Loto sonuçları saat kaçta?" aramalarını yapmaya başladı. Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilmektedir.
Her hafta düzenli olarak Perşembe akşamları saat 21:15'te başlayan Süper Loto çekilişi, en geç 21:45 civarında son bulmaktadır ve sonuçlar açıklanmaktadır.
MİLLİ PİYANGO İDARESİ | SÜPER LOTO EKRANI
Süper Loto çekilişi saat 21:15'te başlamakta ve eş zamanlı olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinde canlı yayın yapılmaktadır. Çekilişi canlı izleyerek heyecanı yaşamak isteyen vatandaşlar, saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesine giriş yapabilir ve çekilişi izleyebilir.
Süper Loto sonuçları, ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılır ve vatandaşlar sonuçları resmi olarak görüntüleyebilir. Sonuçların açıklandığı sayfada kazanan numaralar, (varsa) büyük ikramiye kazanan il/ilçe, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır.
Süper Loto sonuçları açıklanır açıklanmaz Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Süper Loto sonuçlarını görüntüleyebilir.
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SÜPER LOTO'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA TAM 21 MİLYON 785 LİRA DEVRETTİ
Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 533. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye 9. defa devrederek bu haftaya tam 21 milyon 785 bin 963 lira 48 kuruş ikramiye devretti.
4 Ocak 2018 tarihli Süper Loto sonuçları: 03 - 15 - 20 - 30 - 40 - 52
Öte yandan yapılan çekilişte 5 bilen 100 kişi 12 bin 380 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 648 kişi 173 lira 70'şer kuruş ve 3 bilen 149 bin 148 kişi de 15 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.
İkramiye Bilgileri
|6 Bilen Kişi Sayısı
|9. Devir
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|21.785.963,48 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|100
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|12.380,30 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|7.648
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|173,70 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|149.148
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|15,40 TL
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