Süper Loto sonuçları için bekleyiş sona erdi ve haftanın kazanan numaraları açıklandı. Geçtiğimiz hafta 1 talihlinin tam 14 milyon lira kazandığı Süper Loto'da bu hafta kazanan çıkmadı ve büyük ikramiye devretti. İşte 15 Mart Süper Loto sonuçları ve ikramiye bilgileri...

SÜPER LOTO SONUÇLARI

15 Mart 2018 tarihli Süper Loto sonuçları: 05 - 20 - 22 - 31 - 40 - 47

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen olmadı ve büyük ikramiye olan 1 milyon 813 bin 328 lira ikramiye haftaya devretti. Çekilişte 5 bilen 72 talihli 7 bin 837 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 236 kişi 187 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 69 bin 67 talihli de 15 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 1.813.328,29 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 72 Kişi Başına Düşen İkramiye 7.837,60 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.236 Kişi Başına Düşen İkramiye 187,15 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 69.067 Kişi Başına Düşen İkramiye 15,15 TL

SÜPER LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

Süper Loto'da geçtiğimiz hafta yapılan 8 Mart 2018 tarihli 542. hafta çekilişinde 6 bilen 1 talihli tam 14 milyon 29 bin 814 lira ikramiye kazandı. Çekilişte aynı zamanda 5 bilen 118 kişi 7 bin 490 lira 75'er kuruş, 4 bilen 5 bin 515 kişi 171 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 112 bin 792 kişi de 14 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

8 Mart 2018 tarihli Süper Loto sonuçları: 04 - 11 - 18 - 29 - 36 - 49

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 14.029.814,00 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 118 Kişi Başına Düşen İkramiye 7.490,75 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 5.515 Kişi Başına Düşen İkramiye 171,70 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 112.792 Kişi Başına Düşen İkramiye 14,55 TL

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