Süreyya Yalçın 7 kiloluk plaj kıyafetiyle dikkat çekti

Bodrum Türkbükü’nde eşi Ozan Baran ile tatil yapan sosyetik güzel Süreyya Yalçın, 7 kilo ağırlığındaki Swarovski taşlı plaj kıyafeti ve şeffaf topukluları ile yine dikkatleri üzerine çekti. Yalçın, bikinisinin altına giydiği şeffaf topuklu ayakkabı ve Swarovski taşlı plaj elbisesiyle adeta podyumda gibiydi