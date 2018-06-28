Süreyya Yalçın hastanelik oldu!

Eşi Ozan Baran'la geçen günlerde ABD'den Bodrum'a gelen Süreyya Yalçın'a nazar değdi. İkoncan, önceki gün şiddetli ağrıyla hastaneye kaldırıldı. Süreyya Yalçın'ın kaburgasını çatlattığı öğrenildi. İkoncan, Instagram'da "İnsan bir şey olduğunda sağlığının değerini daha iyi anlıyor" açıklamasını yaptı