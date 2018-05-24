Geçen yıl Suriye'deki toprağının büyük kısmını kaybeden DEAŞ yine de uzak çöl bölgelerinde bazı yerlerde varlığını sürdürüyor. DEAŞ geçen haftalarda müttefik güçlere karşı saldırmıştı. Koalisyon güçleri Suriye’deki bazı muhalif güçlere karşı yeniden saldırı başlatmıştı.

Suriye devlet ajansı SANA, bir askeri kaynağa dayanarak "Albu Kamal ve Humeyme arasındaki askeri bölgelerimiz bugün şafak vakti ABD koalisyon jetlerinin saldırısına maruz kaldı" haberini verdi. Haberde, ABD saldırıların DEAŞ'ın Suriye'nin aynı bölgede bulunan askeri mevzilerine saldırısından sonraki 24 saat içinde meydana geldiği ve yalnızca maddi hasara yol açtığı belirtildi.

Şam yönetiminin müttefiki olan Lübnan Hizbullahı'na ait bir askeri medya birimi saldırının, Fırat'ın batısında Irak sınırının 100 kilometre yakınındaki bir enerji tesisi yakınlarına yapıldığını açıkladı.

ABD Merkez Komutasından bir sözcü Yüzbaşı Bill Urban, "ABD liderliğindeki koalisyonun Suriye rejim hedeflerine veya güçlerine yönelik bir saldırı yapıldığı konusunda rapor yok” dedi. Pentagon'dan isminin açıklanmasını istemeyen bir başka sözcü ise, "Bu haberleri doğrulayacak bilgiye sahip değiliz" dedi.

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