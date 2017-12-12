Suriye'de 3 İran askeri daha hayatını kaybetti!

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen Fatimiyyun Tugayları'ndan Hamid Hüseyinzade, Meşhed kentinde düzenlenen cenaze töreni sonrası defnedildi.

Yine İran Devrim Muhafızları'na bağlı milislerden Emin Hüseyni ve Seyyid Nebi Hüseyni'nin de perşembe günü İsfahan'da düzenlenecek resmi tören sonrası defnedileceği belirtildi.

İran'a göç etmiş Afganlılardan kurulan Fatimiyyun Tugayı, 2011'de Suriye'deki barışçıl gösterilere rejimin kanlı müdahalesi sonrasında başlayan iç savaşta, 2013 yılından bu yana Beşşar Esed rejimine destek veren Devrim Muhafızları'nın en ön safta kullandığı milis birliği olarak tanınıyor.

Resmi olmayan rakamlara göre, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen İran'a bağlı askerlerin sayısının 2 bin 400 civarında olduğu ifade ediliyor.