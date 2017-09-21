Suriye'de şiddetli hava saldırıları sürüyor!

Son 3 günde İdlib'in güneyindeki 13 bölgede 12 sivil öldü. İdlib'teki AA muhabirinin bildirdiğine göre, bugün Han Şeyhun beldesi 16, Neyrab köyü 16, Temanya beldesi 9, Sıkeyk köyü 5, Hamidiye köyü 4, Teri, Sahyan köyleri ile Kefer Nebil ilçesi 2'şer, Habit, Termela, Tehtaya, Tah köyleri ile Marzita beldesi birer kez hava saldırısına uğradı.
Esed rejiminin 4 Nisan'da en az 100 sivili kimyasal silahla öldürdüğü Han Şeyhun'a sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda aynı aileden 3 kişi ölmüştü.
Beldeye kısa süre önce düzenlenen bir başka saldırıda da en az 3 çocuk öldü, 1 kadın yaralandı.Habit köyünde de saldırılardan dolayı boşaltılan bir okul binası vuruldu, 1 kadın hayatını kaybetti.
Salı günü başlayan saldırılarda üç hastane ve sivil savunmaya ait (Beyaz Baretliler) üç yardım merkezi de bombalanmıştı. Savaş uçaklarının kime ait olduğu henüz tespit edilemedi.
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