Terör örgütünün işgal ettiği Haseke kentine bağlı Rasulayn ilçesinden sabah saatlerinde sınırdaki askeri birliğe taciz ateşi açıldı. AA'nın haberine göre, bu sırada nöbet tutan bir asker kolundan hafif yaralandı.

DURUMU İYİ

Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin anında, misliyle karşılık verdiği olay sırasında Rasulayn'daki terör hedeflerinin tam isabetle vurulduğu belirtildi.

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