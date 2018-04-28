Habertürk Gazetesi'nden Çetiner Çetin'in haberine göre, mülteciler için İngiltere, Fransa ve Almanya maddi yardımda bulunmayı önerirken, ABD hiçbir taahhütte bulunmadı. Suriye için bu yıl acil yardım olarak 4.4 milyar dolar toplandı ama bu rakam BM'nin 2018 yılı için belirlediği hedefin çok altında kaldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın dış yardımı kesmesi nedeniyle 2017 yılında toplanan 6 milyar dolarlık yardıma da ulaşılamadı. Suriye rejiminin İdlib'e yöneleceğinden endişe ettiklerini ifade eden BM'nin Suriye danışmanı Jan Egeland, "İdlib'in çok acımasız bir savaşın sarmalına sürüklenmesi bizi korkutuyor. Savaşın temelde devasa bir mülteci kampı olan bir yere doğru ilerlemesi kabul edilmemeli, aksi durumda çok büyük bir dramla karşı karşıya kalırız. Bölgede 2 milyondan fazla insan risk altında ve rejim direkt ve dolaylı kanallar üzerinden uyarılmalı" dedi.

Toplantıda dikkat çeken bir diğer önemli nokta ise yaklaşık 6 milyon Suriyeli mülteciyle baş etmeye çalışan Lübnan, Ürdün ve Irak'ın da insani yardım alacak olması oldu. Türkiye'nin BM yardımlarında 4 milyona yakın mülteciyi barındırmasına rağmen bu 3 ülkeden sonra desteklenebileceği öğrenildi.

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