Reuters'ın Suriye devlet televizyonuna dayandırdığı habere göre, Esad rejimine bağlı güçler birkaç saat içinde Afrin'e girecek.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in verdiği bilgiye göre akşam 18:00 itibariyle Esad kuvvetlerinin Afrin'e giriş yapacağı tahmin ediliyor. Hafta içinde 52 kritik noktaya, bugün ve yarın 4 noktaya rejime bağlı güçlerin konuşlandırılması bekleniyor. Esad rejiminin Afrin'e giriş için YPG'ye ağır silahlarını rejim kuvvetlerine devretmesini şart koştuğu da belirtiliyor.

ESAD'IN DANIŞMANINDAN HADDİNİ AŞAN AÇIKLAMA

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, Türkiye ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Şaban, Türk ordusunun teröristlere karşı yaptığı mücadeleyi işgal olarak niteledi.

Moskova'da Valday Tartışma Kulübü'nde yapılan Ortadoğu konulu konferansta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şaban, Suriye'nin Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nı Türkiye ile istişare edip etmediği sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

"Türkiye, Suriye'de işgalci durumunda ve Astana anlaşmalarını uygulamıyor. Ankara, anlaşmaları saldırganlığını gizlemek için kullanıyor" diyen Şaban, Türkiye'nin eylemlerinin Rusya'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma çabalarıyla çeliştiğini savundu.

Şaban, şöyle devam etti: "Eğer herhangi bir sorun yaşanırsa, NATO öncelikle Türkiye'yi destekleyecektir. BM Güvenlik Konseyi ve BM, bu işgale karşı çıkmalı.

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