Suriyeli çocuğu öldürüp, cesedi çöp konteynerine atan Afganistan uyruklu Asad Khan, adliyeye sevk edildi. Zanlının polise verdiği ifadede cinsel istismarda bulunmak istediğini ve küçük çocuğun " Babama söyleyeceğim" demesi üzerine , küçük çocuğu boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, Sultangazi'de ailesine "Bakkala gidiyorum" dedikten sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Suriyeli Read Aşram'ı komşusu Afganistan vatandaşının Asad Khan'ın kaçırdığı ve boğarak cesedini çöp konteynerine atmıştı. Cani Afganlı Khan, 12 gün süren gözaltının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliye çıkışı basın mensuplarının sorularını cevaplamayan zanlı daha sonra polis otosuna bindirilerek, adliyeye götürüldü. Öte yandan zanlının polise verdiği ifadede, küçük çocuğu daha önceden tanıdığını söyleyerek, "Cinsel istismarda bulunmak için zorladım. " Babama söyleyeceğim. Seni öldürecek." dedi.Bunun üzerine boğarak öldürdüm" dediği ortaya çıktı.