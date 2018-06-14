235 TL'lik cezayı görünce şok oldu

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Sürücüler bu karara dikkat; mahkemenin "2 kilometre" iptali

Yüzde 10 yasal tolerans limitiyle 99 kilometre hız sınırı bulunan yolda 101 kilometre hızıyla radara yakalanan Avukat Murat Çetin, 235 liralık cezanın iptali için dava açtı. Mahkeme, limit aşımı olan 2 kilometrenin sürücü tarafından hız göstergesinde fark edilemeyecek kadar düşük olduğunu gerekçe göstererek 235 liralık trafik cezasını iptal etti.

14.06.2018 - 13:56 | Güncelleme: DHA

Hız limiti 90 kilometre, yüzde 10 yasal tolerans payıyla 99 kilometre olan Isparta-Yalvaç karayolunda yolunda 5 Ocak 2018 tarihinde 101 kilometre hız ile radara yakalanan Avukat Murat Çelik, kendisine 235 lira ceza kesilmesi üzerine Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak cezanın iptalini istedi. Dilekçesinde, kendisine ceza kesilen bölgede yasal hız limitinin 90 kilometre olduğunu, yüzde 10 yasal tolerans ile yasal hız limitinin 99 kilometre olduğunu, kendisinin de 101 kilometre hız ile giderken radara yakalandığını ifade eden Avukat Çelik, 2 kilometrelik limit aşımının makul sayılması gerektiğini savundu. DHA'nın haberine göre, avukat Çelik suç ve kabahatlerde orantılılık ilkesi gereği makul karşılanması gereken 1-2 kilometrelik limit aşımı nedeniyle verilen cezanın kaldırılmasını istedi.

 

 '2 KİLOMETRELİK HATA PAYININ MAKUL SAYILABİLECEĞİ...'


Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği, 30 Mayıs 2018 tarihinde Avukat Çelik'in talebini kabul ederek 235 liralık cezayı iptal etti. Davacının radara yakalandığı bölgede hız limitinin 90 kilometre, yüzde 10 tolerans limiti ile hız limitinin 99 kilometre olduğunu belirten mahkeme, 2 kilometre hızın sürücü tarafından yol durumuna göre ayarlanmasının kolay olmadığı, hız göstergesinde fark edilemeyecek kadar düşük bir değer olduğunu ve 2 kilometrelik hata payının hava ve çevre koşullarına göre makul sayılabileceğini kaydetti.

 

 

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YORUMLAR 8
  • Misafir 1 dakika önce
    1-dijital hiz takibiyle boyle bir sorun olmaz mahkemenin bahsettigi analog gosterge icin gecerli.dijitalle gayet guzel farkedilir gecip gecmedigi. 2-zaten hiz siniri 90 ise 99 zaten yuzde 10 luk sollama,rampa,vs gibi etkenlerle sapma payi.gitmedi gerekrn skala zaten 90-99arasi.bu vakanin bilirkisi sine selam ederim..
  • Misafir 3 dakika önce
    Bu davayı emsal gösterip 103 km ile ceza yiyenin de cezası iptal edilmeli öyleyse...böyle böyle nereye kadar...
  • Misafir 4 dakika önce
    Aslan hemşerim helal olsun
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