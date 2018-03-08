Survivor 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Yayınlanan fragmanda aynı zamanda Nihat Doğan ile Hakan Hatipoğlu'nun tartıştığı görülüyor. Peki Survivor 19. yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Survivor 19. yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

SURVİVOR'DA NİHAT - HAKAN KAVGASI

Survivor'da ödül oyunu için karşı karşıya gelen ve Survivor'da bilindik bir oyun olan futbol maçında Gönüllüler takımında yarışan Hakan Hatipoğlu ve All-Star takımında yarışan Nihat Doğan tartışıyor. Nihat Doğan yarıştığı sırada kenardan Hakan Hatipoğlu'nun laf söylemesi üzerine tansiyon yükseliyor ve ikili arasında tartışma başlıyor. Oldukça sinirli olan Nihat Doğan'ın Hakan Hatipoğlu'nun üzerine yürümesi üzerine diğer yarışmacılar araya girerek tartışmayı sonlandırıyor.

GÖNÜLLÜLER TAKIMI'NDA 'EMRE' KRİZİ

Geçtiğimiz hafta yapılan elemede SMS oylaması sonuçlarına göre Gönüllüler takımında Emre adaya veda eden isim olmuştu. Emre'nin adaya veda etmesi sonrasında Gönüllüler takımında sinirler iyice geriliyor.

Gönüllüler takımında yarışan Yağmur, Emre'nin adadan gitmesinin yanlış olduğunu belirterek "İpek'in gitmesi gerektiğini düşünmüştüm. Emre'nin gidişinin doğru eksilme olduğunu düşünmüyorum." diyor. Hakan ise, takımın toparlanması ve ayağa kalkması için bir dokunulmazlık ve bir ödül oyunu kazanmaları gerektiğini belirtiyor.

Anıl da Emre'nin gitmesi üzerine yaptığı yorumda "Dün adaya veda etmesi gereken kişinin Emre olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullanıyor.

Gönüllüler takımında Emre'nin adaya veda etmesine All-Star takımında yarışan Turabi de yorum yapıyor. Turabi, yaptığı yorumda "Yine seviyorum dediklerini, gitmesin dediklerini gönderdiler." diyor.

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