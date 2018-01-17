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Survivor 2018 ne zaman başlayacak? Bu sezon Survivor'da bir ilk gerçekleşecek. All-Starlar, Gönüllülere karşı yarışacak. İzleyiciler şimdiden yarışmanın başlayacağı tarihi ve yarışmacıları merak etmeye başladı. Peki, Survivor 2018 ne zaman başlayacak? Survivor 2018 All-Starlar ve Gönüllüler kadrosu yarışmacıları kimler. İşte yarışmanın başlayaağı tarih ve Survivor 2018 kadrosu ünlüler ve gönüllüler...