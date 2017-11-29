Survivor 2018 yarışmacısı Merve Aydın kimdir? Survivor Merve kaç yaşında, nereli?

Merve Aydın, Acun Ilıcalı’nın Twitter’dan açıklayarak Survivor 2018’de yarışacağını ilan ettiği isimlerden biri. 2014 yılında da Survivor’a katılan Merve Aydın, yarışmayı üçüncü olarak bitirmişti. TV( kanalının sahibi ve Survivor yarışmasıı hazırlayıp sunan Acun ılıcalı’nın Merve Aydın’ın yarışmaya katılacağını açıklaması üzerine, Aydın internette en çok aranan yarışmacılardan biri oldu. İşte Merve Aydın’ın spor kariyeri ve “Merve Aydın kimdir? Nerelidir?” sorularının cevabı.

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın 7 Mart 1990 tarihinde Bakırköy, İstanbu'da doğdu.

2008'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazandı.

Aynı yıl Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında ikinci gümüş madalyasını da kazanmış ve Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'ndaki performansı ile Dünya – Olimpiyat B barajını da geçti.

Londra 2012 Yaz Olimpiyatları kadınlar 800 metre seçmelerinde 2.seride yarışan sporcu, yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35'lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi.

Sakatlık acısı nedeniyle ağlayarak yarışa devam edip bitirmesi, onu manşetlere taşıdı.

Yine 2011 yılında da Çek Cumhuriyetinde yapılan Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası’nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazandı.

Yine Çin‘de yapılan 2011 yılında Dünya Üniversite Yaz Oyunları’nda 4xk elde ederek gümüş madalya kazandı. ENKA spor kulübünün atletizm branşı sporcusudur.

12 Haziran 2012 tarihinde Beyaz Rusya'da Olimpiyat seçmeleri kapsamındaki yarışta koştuğu 2:00.23'lük derece ile 800 m Türkiye rekorunun sahibidir.

MERVE AYDIN'IN YER ALDIĞI PROJELER

2013 yılında Kanal D'de yayınlanan Bana Her Şey Yakışır programına katılmıştır. 2014 Mart'ından itibaren Star TV'de yayınlanan Survivor'da, ünlüler takımında yer aldı. Adada 111 gün kaldıktan sonra yarışmada Ahmet Dursun'la birlikte 3. olmuştur.

22 Şubat 2015'te TV8'de yayınlanmaya başlanan ve Survivor Türkiye'deki eski katılımcıların mücadele ettiği Survivor All Star'da yarışıp finale kalmayı başardı.3 Temmuz'da yapılan finalde ise halk oylaması sonucunda 2.oldu.

2015 yılında ise bir deodorant reklamında oynadı.

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