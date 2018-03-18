Survivor'da heyecan dorukta. Tüm yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği Survivor'da çekişmeşi mücadeler görülüyor. Survivor tarihinde bu sezon en başarısız takım olan Gönüllüler yeni yarışmacıları ile birlikte All Star takımına karşı zorlu mücadele ediyor. Survivor'ın dünkü son bölümünde Turabi ile Batuhan arasında gerginlik yaşanmıştı. Bugün yayınlanacak bölümde ise Sema ile Hakan arasında tartışma yaşanıyor. Survivor'ın son bölümünde ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor 27. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

SURVİVOR 27. BÖLÜM FRAGMANI

Survivor 2018, 27. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, gelmiş geçmiş en uzun havuz parkurunda yarışılacağını ve Survivor tarihinde bir ilk yaşanacağını açıkladı. Öte yandan Funda oyunda oynamıyor. Sema'nın Funda ile ilgili sözlerinin ardından tartışma yaşanıyor. Hakan'ın Sema'ya karşı olan sözleri Sema'yı sinirlendiriyor.

İşte Survivor 27. bölüm fragmanı;

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dün ödül oyunu oynandı. Yemek ödülü olan ödül oyununda yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Survivor'ın dün yayınlanan bölümünde All Star takımı 10'a 8 Gönüllüler takımını yendi ve ödülün sahibi oldu.

TURABİ - BATUHAN ARASINDA GERGİNLİK

Survivor'ın 26. bölümünde Turabi ile Batuhan arasında bir atışma yaşandı. Turabi ile Batuhan arasında oynanan oyunda Turabi, Batuhan'ın parkurda ona laf atarak kızdığını açıklıyor. Batuhan ise söyleyecek bir şeyin olmadığını Turabi'ye cevabı parkurda vereceğini söyledi.

CUMALİ GERİDEN GELEREK KAZANDI

Ödül oyununda Adem'e karşı mücadele eden Cumali geride kaldığı oyunda başarılı atışlarıyla sayıyı kazandı...

SURVİVOR'DA PANİK ANLARI! YİĞİT'E DOKTOR MÜDAHELESİ

Ödül oyununda Mustafa ile karşı karşıya gelen Yiğit sakatlık geçirdi. Doktor Metin Kuş müdahale etti. Doktor tarafından istirahat etmesi söylenen Yiğit oyunu kısa süreliğine bıraktı.

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