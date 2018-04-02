Survivor 2018 resmen yeniden başlayacak. Acun Ilıcalı'nın dünkü ada konseyinde yaptığı açıklamalar sonrası tüm yarışmacılar şok oldu. Bugün takımlar değişecek. Gönüllüler takımının Survivor'da 10 yılın en iyi yarışmacıları olan All Star takımına karşı pek başarı sağlayamaması ve takımda dengesizlikler olması nedeniyle Acun Ilıcalı Survivor All Star-Gönüllüler konseptinin kaldırıldığını açıkladı. Dün ise dokunulmazlık oyunu oynandı ve bugün bir kişi adaya veda edecek. Peki, Survivor'da dokunulmazlı oyununu kim kazandı? Survivor yeni bölümde kim adaya veda edecek? İşte Survivor yeni bölüm fragmanı ve tüm detaylar...
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Survivor 38. yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Survivor'ın bu bölümünde, Survivor 2018 yeniden başlayacak. All Star ve Gönüllüler takımı son kez ödül oyununda karşı karşıya gelecek. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında All Star takımının oyuna çıkarken birbirine kenetlendiği görülüyor. All Star takımı, yeni konseptle takımların değişmesinden dolayı üzüntülerini açıklarken, kimin hangi takımda olacağı ise merak konusu.
İşte Survivor 36. yeni bölüm fragmanı;
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'ın dün akşam yayınlanan 37. bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıran kırana geçen mücadelede All Star takımı Gönüllüler takımına karşı üstünlük sağladı. Sema ile Yağmur'un karşılaşması sonrası Sema kazanarak takımını 6-2 yaptı. Öte yandan Gönüllüler pes etmedi ve durumu 6-6'ya kadar getirdi. Bu ana kadar farkı kapatmayı başaran Gönüllüler, daha fazla sayı alamadı ve All Star takımı 10'a 6 rakibini yenerek dokunulmazlığın sahibi oldu. Böylelikle Survivor 2018'de oynanan 7 dokunulmazlık oyununda 6'sını All Star takımı kazanmış oldu.
Bireysel dokunulmazlığı galibi Cumali
Dokunulmazlık ödülü oyununu kaybeden Gönüllüler, bireysel dokunulmazlı oyununa çıktı. Tüm yarışmacılar denge oyununa çıkarken, sona Mustafa Kemal ve Cumali kaldı. Geçtiğimiz hafta da bireysel dokunulmazlığı kazanan Cumali, bu oyunda da bireysel dokunulmazlığı kazandı.
Öte yandan haftanın en iyi performansını gösteren isim de Anıl oldu.
ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor'da dokunulmazlık ödülü oyununu kaybeden Gönüllüler, ada konseyinde bir araya geldi. Takım arası yapılan oylama sonucu ismi en çok yazılan Nevin Yanıt, birin eleme adayı olarak potaya çıktı. Bireysel dokunulmazlığın saihib Cumali, Birsen'i söylerken haftanın en iyi performansı Anıl ise Yağmur'u söyledi. Survivor'da kim elendi, sorusunun yanıtı bu akşam yapılacak SMS oylaması sonucu belli olacak.
BATUHAN SURVİVOR'DA AYRILIYOR
Survivor'da eleme adaylarının belirlenmesi için toplanılan ada konseyinde Acun Ilıcalı önemli açıklamalarda bulundu. Survivor'a sonradan dahil olan Batuhan'ın Survivor yarışmasına devam etmek istemedğini açıklayan Acun Ilıcalı, Bartuhan ile ilgili şunları söyledi;
"Gönüllüler takımında yedek yarışmacı olarak katılan Batuhan, bugünkü bireysel dokunulmazlık sonrasında ekibimizle görüşerek Survivor'a devam etme şansının bulunmadığını, mental olarak kendisini iyi hissetmediğini ve Survivor şartlarını kaldıramadığını belirtti. Daha önce geçirdiği bir rahatsızlık var, bu konuyla ilgili olarak da Batuhan konusunda hassasız. Böylelikle Survivor 2018'de Batuhan olmayacak."
SURVİVOR'DA DEĞİŞİKLİK! ACUN ILICALI AÇIKLADI
Acun Ilıcalı, All Star ve Gönüllüler arasındaki güç dengesinin bir türlü sağlanamaması sebebiyle Survivor 2018'in konseptinin değiştirileceğini söyledi.
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