Survivor'un bu akşam ekrana gelen 23. bölümde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Birden fazla ödülün verildiği ödül oyununda büyük mücadele yaşandı. Aynı zamanda dün isimleri belirlenen eleme adayları da konseye çıktı ve Survivor'da All Star takımında adaya veda eden isim SMS oylaması sonrasında belirlendi. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da kim elendi?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da dün yapılan ada konseyinde elemeye çıkan isimler belirlenmişti. Survivor'da oylamada adı en çok yazılan Nihat Doğan, All Star takımında ilk eleme adayı oldu. Öte yandan haftanın en iyi performansını gösteren Sema, Murat Ceylan'ı, bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Turabi Damla'yı seçti ve böylece üç eleme adayı da belirlendi.

Survivor'da bu akşam yapılan SMS oylaması sonrasında da All Star takımında adaya veda eden isim belli oldu. SMS oylaması sonuçlarına göre, Survivor All Star 2018'e bu hafta veda eden isim NİHAT DOĞAN oldu.

HAFTANIN EN İYİ PERFORMANSINI GÖSTEREN YARIŞMACILAR

Haftanın en iyi performansını gösteren ve başarılı yarışmacısı erkeklerde Ramazan ve Adem oldu. Kadınlarda ise haftanın en iyi performansını gösteren ve başarılı yarışmacısı Sema ve Nagihan oldu.

En iyi performansını gösteren yarışmacılar, çay ve 5'er tane kurabiye ödülünün sahibi oldu.

SURVİVOR'A 4 YENİ YARIŞMACI

Survivor 2018'e dört yeni yarışmacı ekleniyor. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Survivor'da All Star ve Gönüllüler takımına katılacak olan isimleri duyurdu.

Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımda All Star takımına Elif Şadoğlu ve Yiğit Dikmen'in, Gönüllüler takımına ise Mustafa Kemal Kurt ve Batuhan Buğra Eruygun'un katılacağını duyurdu ve "All Star ve Gönüllüler takımına katılan yeni yarışmacılarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un bu akşamki yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ödül oyunu öncesinde ödül açıklandı ve kazanan takımın 3 gün süreyle turuncu barakada kalacağı açıklandı. Aynı zamanda kazanan takıma ayçiçek yağı, pilavlık bulgur ve kişi başı 2'şer adet patates verileceği belirtildi.

Survivor'da ödül oyununda ilk olarak Murat ve Ramazan karşı karşıya geldi. Parkuru iki ism de önde bitirdi ve atışlarda Ramazan ikide iki yaparak Gönüllüler takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci oyunda ise Sema ve Nevin Yanıt karşılaştı. Parkuru önde bitiren Sema, atışlara ilk başlayan isim oldu. Atışlarda Sema üstünlük kurdu ve takımına ilk skoru kazandırdı: 1-1

Üçüncü oyunda Adem ve Anıl yarıştı. Parkuru önde bitiren Anıl, atışlara da ilk başlayan yarışmacı oldu. Atışlarda rakibinden daha iyi performans gösteren Anıl, takımına ikinci skoru getirdi ve 2-1 oldu.

Ödül oyununda dördüncü karşılaşmada Damla ve Nagihan karşı karşıya geldi. Parkuru önde bitiren Damla, atışlara ilk başlayan yarışmacı oldu. Atışlarda Damla rakibinden daha önce topları fileye gönderince skoru 2-2'ye getirdi.

Adem ve Ramazan arasında beşinci karşılaşma gerçekleşti. Parkuru iki yarışmacı da başa baş geldi. Atışlarda Adem ikide iki yaparak All Star takımını ödül oyununda ilk kez öne geçirdi ve skor 3-2 oldu.

Altıncı karşılaşmada Sema ve Nagihan yarıştı. Parkuru önde bitiren Sema, atışlara ilk başlayan isim oldu. Atışlarda rakibinden daha iyi performans gösteren Sema, ikide iki yaparak Nagihan'a üstünlük kurdu ve skor 4-2 oldu.

Murat ve Anıl yedinci mücadelede karşı karşıya geldi. Başa baş geçen mücadelede Anıl az farkla öne geçti. Atışlarda Anıl rakibinden önce topları fileye sokunca durumu 4-3'e getirdi.

Sekizinci karşılaşmada Damla ve Nevin yarıştı. Damla, Nevin'den daha önce atışlara geldi. Atışlarda Damla kazandı ve 5-3 oldu.

Dokuzuncu karşılaşmada Ramazan ve Murat Ceylan karşılaştı. İki yarışmacı başa baş yarışarak atışlara geldi ve atışlarda Murat kazanarak skoru 6-3'e getirdi.

Sema ve Nevin, onuncu karşılaşmada yarıştı. Parkurda daha iyi performans gösteren Sema, rakibinden önce atışlara başladı. Atışlarda da iyi performans gösteren Sema, skoru 7-3 yaptı ve All Star takımı ödül oyununda büyük avantaj elde etti.

Ödül oyununda on birinci karşılaşmada Adem ve Anıl karşı karşıya geldi. Başa baş parkurda mücadele eden iki yarışmacı atışlara da birlikte geldi. Atışlarda Adem ikide iki yaptı ve skor 8-3 oldu.

On ikinci karşılaşmada Damla ve Nagihan yarıştı. Damla az farkla önde parkuru bitirdi ve atışlara geldi. Atışlarda Damla iki topu da Nagihan'dan önce fileye gönderdi ve skor 9-3 oldu.

Murat ve Anıl on üçüncü karşılaşmada karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen karşılaşmada Murat, Anıl'dan daha önce topları fileye gönderdi ve skor 10-3 oldu. Bu skorla birlikte ödül All Star takımına gitti. All Star takımı, ödül oyununu kazanarak 3 gün süreyle turuncu barakada kalma hakkını elde etti.

Karşılaşmanın ardından Nagihan ve Nihat Doğan arasında tartışma yaşandı. Bilindiği üzere Nagihan geçtiğimiz bölümlerde Gönüllüler takımına geçiş yapmış ve ardından yaptığı açıklamalarda şok etmişti.

İKİNCİ ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ikinci ödül oyununun ödülü de menemen ve açık hava sinemasında Şaşkınız filmini izlemek olarak açıklandı.

İlk karşılaşmada Turabi ve Ramazan karşı karşıya geldi. Parkuru baş başa bitiren iki yarışmacı, atışlara geçti. Atışlarda iki topu da rakibinden önce atan Turabi, takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci karşılaşmada Damla ve Nagihan yarıştı. Parkurda iyi performans gösteren Nagihan, rakibinden önce atışlara geldi. Atışlarda Damla iki topu da Nagihan'dan önce atınca skor 2-0'a geldi.

Üçüncü yarışmada Nihat Doğan ve Anıl karşılaştı. Parkuru önde bitiren Anıl, atış alanına gelen ilk yarışmacı oldu. Atışlarda Anıl rakibine 2-1'lik üstünlük kurdu ve skor 2-1 oldu.

Sahra ve İpek, dördüncü karşılaşmada yarıştı. İki yarışmacı parkuru başa baş tamamladı ve atışlarda İpek, rakibine üstünlük sağlayarak takımını beraberliğe getirdi ve skor 2-2 oldu.

Beşinci karşılaşmada Murat ve Cumali karşı karşıya geldi. Parkuru önde bitiren Murat Ceylan, atışlara da ilk başlayan isim oldu. Atışlarda Murat Ceylan ikide iki yaparak All Star takımını 3-2 öne geçirdi.

Altıncı yarışmada Sema ve Birsen karşılaştı. Parkuru önde bitiren Sema, rakibinden önce atışlara geldi. Atışlarda Sema rakibini 2-1 mağlup etti ve All Star takımı skoru 4-2 yaptı.

Nihat Doğan ve Ramazan, yedinci karşılaşmada yarıştı. Parkuru önde bitiren Ramazan, atışlara ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda Ramazan, Nihat Doğan'dan önce topları soktu ve skor 4-3 oldu.

Sekizinci karşılaşmada Nagihan ve Sahra yarıştı. Parkuru önde bitiren Nagihan, atışlara da ilk başlayan isim oldu. Nagihan, atışlarda Sahra'ya üstünlük kurdu ve skor 4-4 oldu.

Dokuzuncu karşılaşmada Cumali ve Ümit Karan karşı karşıya geldi. 4-4'lük eşitlikle başlayan karşılaşmada Ümit Karan parkuru ilk bitiren isim oldu ve atışlara başladı. Atışlarda Ümit Karan, Cumali'den daha iyi performans gösterdi ve All Star takımı 5-4 öne geçti.

Damla ve İpek onuncu karşılaşmada yarıştı. Parkuru çok önde bitiren Damla, atışlara da ilk başlayan isim oldu. Atışlarda rakibine üstünlük kuran Damla, skoru 6-4'e getirdi.

Murat ve Anıl, on birinci karşılaşmada yarıştı. Anıl parkuru az farkla önde tamamladı ve ardından atışlara geçildi. Atışlarda 2-0 üstünlük sağlayan Anıl, skoru 6-5 yaptı.

On ikinci karşılaşmada Sema ve Funda karşılaştı. Sema ilk çıkışı iyi yapsa da havuz etabında fark kapandı ve iki yarışmacı aynı anda atışlara başladı. Funda, yaptığı atışlarla Sema'ya üstünlük kurdu ve skor 6-6 beraberliğe geldi.

On üçüncü karşılaşmada Murat ve Ramazan karşı karşıya geldi. Parkuru az farkla tamamlayan Murat, atışları ilk yapan isim oldu. Atışlarda Ramazan'a 2-0 üstünlük kuran Murat, All Star takımını yeniden 7-6 öne geçirdi.

Sema ve Nagihan, on dördüncü karşılaşmada yarıştı. Parkuru az farkla önde bitiren Sema, atış alanına gelen ilk yarışmacı oldu. Atışlarda Nagihan, Sema'ya üstünlük kurdu ve skor 7-7 oldu ve yeniden beraberlik sağlandı.

On beşinci karşılaşmada Ümit Karan ve Anıl karşılaştı. Parkuru başa baş geçiren iki yarışmacı, atış alanına da birlikte geldi. Ümit Karan, atışlarda Anıl'ı mağlup etti ve skor 8-7 oldu.

Damla ve Funda, on altıncı yarışmada karşı karşıya geldi. Parkuru önde tamamlayan Damla, atışlara başlayan ilk isim oldu. Atışlarda rakibine üstünlük sağlayan Funda, skoru yeniden 8-8 beraberliğe getirdi.

On yedinci karşılaşmada Ümit Karan ve Anıl yarıştı. Kıran kırana geçen mücadelede Ümit Karan atışlarda Anıl'a üstünlük kurarak All Star takımını bir kere daha öne geçirdi ve skor 9-8 oldu.

Damla ve Funda, kritik bir karşılaşmada mücadele etti. Parkuru iki yarışmacı da berabere geçti ve atışlara başlandı. Atışlarda bugün harika bir performans gösteren Funda, 2-0'lık üstünlük ele geçirdi ve skoru 9-9 yaptı.

Bu yarışma sonrasında ödül oyununun kazanını belirlemek için Survivor'da ilk defa bayrak yarışı yapıldı.

Bayrak yarışında Sema & Ümit ikilisi Anıl & Funda ikilisiyle yarıştı. Bayrak yarışında daha iyi bir performans gösteren Anıl & Funda ikilisi, galibiyeti elde etti ve skor 10-9 oldu. Böylece ödül Gönüllüler takımının oldu.

Gönüllüler takımı, kazandıkları ödül oyunu sonrasında ilk olarak ödül olan menemeni yediler ve ardından takım arasında Jenga oyunu oynandı. Jenga oyunu sonrasında da bir diğer ödül olan açık havada sinema ödülünü kullandılar.

