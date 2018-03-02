Survivor'da heyecan ve hırs her bölümde daha da artıyor. Dün akşam yayınlanan bölümde kritik ödül oyunu ve baraka için oynanan oyunu yanı takım kazanmıştı. Survivor'da geçen hafta Gönüllüler takımından Gizem SMS oylaması sonucu adaya veda ederken, Gönüllüler takımından Ünlüler takımına geçen Ecem'in de sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceği açıklanmıştı. Peki Survivor'da bu akşamki ödül oyununun kazananı kim olacak? İşte Survivor'ın 15. yeni bölüm fragmanı ve dün akşamki bölümün özeti...

SURVİVOR 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor'ın bu akşam yayınlanacak bölümüne dair ipıçları veren fragmanda, takımların ödül için kıyasıya mücadele ettiği görülürken, Hakan'ın Turabi için söylediği sözlerin büyük yankı uyandıracağı kesin.

İşte Survivor 15. yeni bölüm fragmanı;



SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? (14. BÖLÜM)

Survivor'da dün akşam oynanan ödül oyununda 4 aşamalı bir oyun oynandı. Ödül oyunun sahibi 10-4 skorla Ünlüler takımı oldu. Nihat ile Damla arasında oyun öncesinde yaşanan gerilim, oyundan sonra tatlıya bağlandı. Nihat, Damla'dan özür diledi.

Baraka için oynanan oyunda ise, Ümit Karan, Turabi, Anıl ve Ramazan karşı karşıya geldi. Ünlüler takımı barakayı da 5-0'lık skorla Gönüllüler'den almayı başardı.

SURVİVOR'A VEDA EDEN İSİM GİZEM

Survivor 2018'de Salı günün yayınlanan bölümde bir kişi daha adaya veda etti. Bir önceki yapılan dokunulmazlık oyununda Gönüllüler takımı kaybetmişti ve dört eleme adayı çıkartmıştı. Ada konseyinde Gönüllüler takımından ada konseyinde toplamda 5'er oy alan Birsen ve Gizem'in bu hafta eleme potasına ismi yazıldı. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Melih ise üçüncü eleme adayını Cumali olarak açıkladı. Haftanın en başarılı ismi Yağmur ise elenmeyeceğini düşündüğünü söyleyerek Ramazan'ın ismini söyledi ve böylece Ramazan dördüncü eleme adayı oldu.

Survivor'ın geçtiğimiz gün yayınlanan 13. bölümünde ise eleme gerçekleşti. Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışmada yapılan SMS oylaması sonucu Gizem elenen isim oldu.

Gizem elendiğini öğrendikten sonra duygularını şöyle ifade etti;

"Hayırlısı böyleymiş, halkın takdiri. Arkamda çok güzel bir takım bırakıcam. Söylenecek pek bir şey yok" dedi. Gizem, arkadaşlarıyla vedalaşarak adayı terk etti.

ÜLÜLER TAKIMINDAN ECEM DİSKALİFİYE OLDU

Survivor 2018'e Gönüllüler takımında başlayan ve daha sonra Acun Ilıcalı'nın açıklama yapmasının ardından takım arkadaşlarının oylaması sonucu All Star takımına geçen Ecem Karaağaç, Survivor 2018'den diskalifiye edildi. Survivor'ın geçtiğimiz gün yayınlanan 13. bölümünde Ecem'in Survivor'da yarışamayacağı açıklandı. Fiziksel sağlık problemleri yüzünden yarışmanın doktoru Ecem'in yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı ve Ecem'in Survivor macerası sona erdi.

14 Temmuz 1991 tarihinde dünyaya gelen Ecem Karaağaç, boks, fitness ve futbol ile ilgileniyor. 6 yaşında bu yana spor yapan Karaağaç, 2016 yılında yayınlanan Göz6 programında finalde ikinci olmuştu ve Survivor 2017'ye katılamamıştı. Survivor 2018'de yarışma fırsatı bulan Ecem, 7 yıl profesyonel basketbol oynamış ve 3 yıl profesyonel yüzücülük yapmıştır.

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