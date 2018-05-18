Survivor'da bu hafta gerginlikler oyunlara damga vurdu. Dün Mustafa Kemal ile Hilmi Cem arasında çıkan gerilimin yankıları bugün de sürdü. Oyun sırasında Mustafa Kemal'in Nagihan'a laf atması sonrası gerilim yükseldi. Ümit Karan'ın gülüşlerine de takılan Nagihan iki yarışmacıyı da karşısına aldı. Olay sonrası Nagihan uzun süre gözyaşlarına boğuldu. Oyundan sonra ağlamaya devam eden Nagihan'ı Turabi teselli etmeye çalıştı. Oyun sonrasında Ünlüler takımı sahiline gittiğinde Turabi, Mustafa Kemal'e eleştiriler yağdırdı. Turabi, Mustafa Kemal ile Ümit'in Nagihan'ı çileden çıkarttığını, Nagihan ile dalga geçtiklerini söyledi. Mustafa Kemal ise kendini Nagihan'a sadece kuralı hatırlattığını ama Nagihan'ın ters tepki gösterdiğini söyledi.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da gerilim dolu bir ödül oyunu geride kaldı. Mustafa Kemal ile Nagihan arasındaki gerilim damga vurdu. Oyun sonrası tartışmalar devam ederken Turabi eleştiri oklarını Mustafa Kemal'e yöneltti. Yemek ödüllü oyunu ise 10 - 3 Ünlüler takımı kazandı.

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