Survivor'da tehlikeli gerginlik! Survivor'un yayınlanan yeni bölüm fragmanına Nagihan ve Sahra arasındaki kavga damga vuruyor. Aynı zamanda yarışmacıların rakipleri ve takım arkadaşları için de söylediği sözler büyük merak uyandırıyor. İşte Survivor yeni bölüm fragmanı ve Sahra - Nagihan kavgası...

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NAGİHAN - SAHRA KAVGASI

Survivor'un yeni bölüm fragmanında Elif'in "Takımda erkeklerde şöyle bir durum var, çok iyi anlaşıyoruz diyorlar. Bunu söylerken, yaptıkları uyuşmuyor bana göre" sözleri dikkat çekiyor. Öte yandan Nagihan'ın da All Star takımı için söylediği "Sorunsuz, sıkıntısız, problemsiz bir takım gözüküyor ama kendi içlerinde o kadar birbirlerini yiyorlar ki" sözler ekrana geliyor.

Adem, "Ben bunları unutamam yani, hemen bir anda ertesi gün seninle tekrar oyun kazandığımda 'gel çak' diyemem sana." diyor. Turabi de Adem için "Adem bu saatten sonra benim için kalvyedeki boşluk tuşu gibi. Çok yer kaplıyor ama boş işte." sözlerini söylüyor ve bu sözler de büyük dikkat çekiyor.

Survivor'un yeni bölüm fragmanın son sahnesinde ise Nagihan ve Sahra arasında tartışma çıkıyor. Hentbol oyununda mücadele eden ikili, tartışmaya başlıyor. Nagihan'ın 'Bana vurma' sözleriyle Sahra'nın üzerine yürümesi ve takım arkadaşlarının araya girmesi büyük merak uyandırdı.

BERNA CANBELDEK ALL STAR TAKIMINA KATILIYOR

Survivor'un yayınlanan 29. bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, All Star takımına katılan yeni yarışmacıyı Berna Canbeldek'i davet ediyor ve Berna da All Star takımına katılıyor.

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