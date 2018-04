Sembol oyunu erkekler finalinde ödül pırlanta yüzük olarak açıklandı ve eşleşmeler yapıldı. Oyun öncesinde yapılan eşleşme sonrasında Yiğit bay geçerek otomatik olarak üst tura çıktı ve yarışmadı.

SURVİVOR SEMBOL OYUNU

TURABİ-MURAT: Parkuru önde tamamlayan Murat, atış etabına ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda iki isabete ulaşan Turabi, Murat karşısında 1-0 öne geçti. İkinci karşılaşmada Turabi parkuru az farkla önde bitirdi ve atışlara başladı. Atışlarda rakibini bir kere daha mağlup eden Turabi, skoru 2-0 yaptı. Üçüncü karşılaşmada parkuru başa baş bitiren iki yarışmacı, atışlara birlikte geldi. Atışlarda rakibini mağlup eden Murat, skoru 2-1'e getirdi. Dördüncü karşılaşmayı birlikte bitiren iki yarşmacı, atışlara beraber geldi. Atışlarda Murat rakibini mağlup etti ve skor 2-2 oldu. Son mücadelede ise iki yarışmacı parkuru birlikte bitiren iki yarışmacı atışlara başladı. Atışlarda rakibini mağlup eden Turabi, skoru 3-2 yaptı ve böylece Murat Ceylan elendi.

MUSTAFA-HAKAN: Parkuru az farkla önde kapatan Hakan, atış etabına ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Hakan, 1-0 öne geçti. İkinci karşılaşmada parkuru az farkla önde bitiren Mustafa Kemal, atışlara başladı. Atışlarda rakibini mağlup eden Mustafa Kemal, skoru 1-1 yaptı. Üçüncü karşılaşmada Hakan parkuru önde bitirdi ve atışlara başladı. Atışlarda rakibini mağlup eden Mustafa Kemal, seride 2-1 öne geçti. Dördüncü karşılaşmada parkuru önde bitiren Mustafa Kemal, atışlara başladı. Atışlarda rakibini mağlup eden Mustafa Kemal, skoru 3-1 yaptı ve Hakan elendi.

ÜMİT-ANIL: Parkuru başa baş bitiren iki yarışmacı, atışlara geldi. Atışlarda rakibini mağlup eden Ümit Karan, skoru 1-0 yaptı. İkinci karşılaşmada Anıl parkuru önde tamamladı ve atışlara başladı. atışlarda rakibinden daha önce plakaları kıran Ümit Karan, skoru 2-0 yaptı. Üçüncü oyunda iki yarışmacı atışlara başa baş geldi. Atışlarda rakibini mağlup eden Ümit Karan, skoru 3-0'a getirdi ve Anıl'ı eledi.

HİLMİ CEM-ADEM: Rakibinden daha önce bir şekilde parkuru bitiren Hilmi Cem, atış etabına geldi. Atışlarda daha isabetli atışlar yapan Hilmi Cem, seride 1-0 öne geçti. İkinci oyunda parkuru başa baş bitiren iki yarışmacı, atış etabına birlikte geldi. Atışlarda plakaları daha önce kıran Adem, skoru 1-1 yaptı. Üçüncü karşılaşmada parkuru önde bitiren Hilmi Cem, atışlara başlayan ilk yarışmacı oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Adem, seride 2-1 öne geçti. Serinin dördüncü oyununda parkuru başa baş bitiren iki yarışmacı atışlara geldi. Atışlarda rakibinden daha önce plakaları kıran Hilmi Cem, skoru 2-2 yaptı. Son oyunda ise parkuru önce tamamlayan Hilmi Cem, atışlara geldi. Atışlarda rakibini mağlup eden Adem, skoru 3-2 yaptı.

TOPLU OYLAMA BAŞLADI

Oynanan sembol oyunu sonrasında yarışmacılar ada konseyine geldi. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, toplu oylamayı başlattı. Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada;

"Bir oylama konseyindeyiz. Bu akşam itibarıyla oylama başlayacak ve Cuma akşamı da noktalanacak. Hepinize başarılar diliyorum, buraya kadar gelen başarılı yarışmacılarsınız. Artık yavaş yavaş önce birleşme, sonra da finallere doğru gidiyoruz. O yüzden gerçekten seyircilerimizin vereceği kararlarla bundan sonra ne olacağını ben de merak ediyorum. Dominik'te bundan sonra bir oylama daha yapılacak, o da hızlandırılmış çekim öncesinde." dedi ve oylama başlatıldı.

Ayrıca Acun Ilıcalı yarışmacıların ismini saydıktan sonra "Bir oylama gecesi, oylama çok kritik bir oylama olacak. Bundan sonraki elemeler bu oylama üzerinden yapılacak. Hızlandırılmış çekimlere kadar bu oylama geçerli olacak. Bir aydan fazla süreyle bu oylarla yarışmanın içinde olacak yarışmacılarımız." dedi ve ardından yarışmacılar konuştu.

MERVE: "2014 Survivor'ından beri aslında iki sezonda da ile birlikteydik. Bu üçüncü sezonumuz Sahra ile birlikte. İlk sezon birbirimizi tanımıyorduk, rakiptik. İkinci sezona gelmeden önce arkadaş olduk ve buraya gelmeden önce zaten ailelerimizle görüşen insanlardık. Şöyle bir durum aslında, ben çok fazla ağlamadığım süre, hıçkırarak ağlamaya başlıyorum ve bunu tutamıyorum. Kendimi engelleyemiyorum. Sahra da adada en çok her şeyimi paylaştığım kişiydi. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim. Normal hayatta da konuştuğum, görüştüğüm bir insan olduğu için tabii ki ada şartlarını da biliyorsunuz. Psikolojik olarak burada çok fazla etkileniyoruz. Bir nebze olsun birbirimizin dertlerine derman olabiliyorduk. Otomatikman onun buradan ayrılışı beni çok etkiledi ve çok üzdü. Çok normal karşılıyorum bu duygu selini aslında."

MUSTAFA KEMAL: "Ben en son konseyde adım yazıldıktan sonra burada kalmayı ne kadar çok istediğimi ve elimden geleni yaptığımı söylemiştim. Elimden gelmeyen tek şey halkımızdan gelecek SMS oylamasıydı. Sağ olsunlar beni o potadan çıkardılar. Arkamda birilerinin olduğunu hissettim, o güveni hissettim. Çok güzel bir duyguydu benim için, ben de onları mahcup etmemek için elimden geleni yapmaya karar verdim. Şimdi yoluma tekrar devam etmek istiyorum, Survivor'da gidebildiğim yere kadar gitmek istiyorum. Mücadelemi aynı şekilde vereceğim. Tekrar beni seven ve destekleyen insanların yardımlarını ve desteklerini bekliyorum."

YİĞİT: "Öncelikle ben bu takımın bir parçası olduğum için gerçekten gurur duyuyorum. Ailemin bana ilk öğrettiği şey, öncelikle iyi insan olmaktı. Ben hayatımın her anında iyi bir insan olmak için mücadele etmeye devam ediyorum. Burada çok zor şartlar altında mücadele ediyoruz. Ama o temiz kalbimi, mücadeleci ruhumu asla kaybetmeden kimseyi kırmadan, centilmence ve efendi bir şekilde yarışmaya çalışıyorum. Sadece spor hayatımda değil, hayatımın her anında zeki, çevik ve ahlaklı olmaya çalıştım. Burada da bunu yapmaya çalışıyorum .Hepimizin hedefleri var burada, benim de bir hedefim var. Beni sevenleri beni destekleyenlere şunu söyleyebilirim. Ben bu basamakları çıkmaya çalışırken asla kendimden, efendiliğimden ve karakterimden ödün vermeyeceğim. Asla pes etmeden mücadeleme her zaman devam etmeye çalışan bir insanım. Dizlerimin üstünde yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim. Beni burada kimse dizlerimin üstünde yaşamaya çalışırken görmeyecek, ben her zaman ayakta olacağım."

HAKAN: "Çok güzel bir macera. Survivor öyle bir aşk ki, siz bunu bana ilk teklif ettiğinizden beri buraya üçüncü defa gelmenin bana etrafımda delilik olduğunu söyleyen oldu. Ama burada insan ilişkileri ve doğayla büyük bir sınav veriyorsunuz. Burada olduğum için çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Burada bu sefer daha büyük hedeflerim var ve gidebileceğim en üst noktaya gidip bu sene şampiyon olmak istiyorum. Bu olur mu tabi bilmiyorum ama buna inanıyorum. O yüzden elimden geleni yapacağım. Zor bir sakatlık geçirdim ve toparlamaya çalışıyorum. Çok kolay da olmadı çünkü burada besin alamıyoruz, zor şartlar var. Ama elimden gelen mücadeleyi vermeye devam edeceğim. Çok iyi bir takımın içindeyim, çok zor günler geçirdik. Tabi önümüzdeki günlerde dokunulmazlıkları alıp şu an istediğimiz SMS'lere de ihtiyacımız olmadan daha ilerilere gideriz. O yüzden ben de tabii ki destek bekliyorum."

BİRSEN: "Ben buraya gelmeden önce aileme sordum 'buraya geleyim mi' diye, ailemden bir tek tam olarak gönülden evet diyemedi gelmem için ama iletişim ödülünde arkadaşım aracılığıyla bir haber yollatmış ve haber şuydu: 'Kızım başladığın işi bitir de gel' demiş ve ben burada başladığım işi bitirmek istiyorum. Survivor gerçekten çok zorlu bir yarışma. İlk başladığımda çok zorlandım, çok zorluklar yaşadım ama alışmaya başladım. En güzeli de yarışmalardan zevk almaya başladım. Zaten zevk aldıkça başarıyla orantılı olarak gidiyor. Sevenlerim desteğini bekliyorum."

ELİF: "Geçen sene buradan ayrılırken 'bir ailemi bırakıyorum ama diğer aileme kavuşuyorum' demiştim. Bu sene tekrar ailemin içine geldim gibi hissediyorum hatta bir ay geçtikten sonra hiç dönmemişim gibi hissettim. Hayallerime birkaç adım kalmıştı buradan elendiğimde. İnşallah beni sevenlerle bu sene hayallerimi çok çok daha yakın mesafelerde olabileceğini düşünüyorum. Belki de onlar sayesinde hayallerimi tamamıyla gerçekleştirebileceğimi düşünüyorum. Çok hazırlanamadım buraya gelirken çünkü 1 günde buraya geldim. Telefonu aldım ve ertesi gün uçağa binip hiçbir şekilde tereddüt etmeden, ailemle bile vedalaşamadan buraya geldim çünkü burası benim için çok farklı, çok önemli ve çok anlamlı. Bu yüzden inşallah en uzun vadesiyle burada olabilirim diyorum."

SEMA: "İki yıldır burada mücadele ediyorum. Yani buranın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Amacım için burada olmaktan gurur diyorum. Oğlum için buradayım ve onun için attığım her adım için gurur duyuyorum. O hep beni böyle dünyanın en güçlü annesi, dünyanın en hızlı annesi sanıyor beni. Buraya da onun için geldim. Ona aslında öyle değilmişim gibi göstermemek için gerçekten çok savaşıyorum. Bu sene de gelirken aslında geçen seneden çok farklı bir düşünceyle geldim. Geçen sene finale kaldığım için çok gurur duydum. Ama bu sene sanki bir mucize olabilirmiş gibi geliyor bana. Kadın olup burada mücadele etmek çok zor gerçekten çok acı çekiyoruz hepimiz. O yüzden ben bu yıl bir mucize olsun istiyorum. Bu mucize için de beni seven herkesi yanımda istiyorum."

YAĞMUR: "Burası çok farklı bir platform. Çok farklı insanlar tanıdım burada. Dönüp baktığımda öyle güzel bir takımdayım ki, iyi ki dediğim zamanlar da çok fazla oldu. Gerçekten çok güzel günler yaşıyoruz. Daha önce birkaç pota geçirdim ama bu gerçekten buraya girerken bile çok farklı bir gerginlik ve stres bu. Dışarıdan bakıp hayal ettiğim yerdeyim ve hayallerime her zamankinden daha fazla yakınım burada. Burada bazen performans düşüklükleri olabiliyor ama en önemlisi de seni destekleyen bir takımın olması. Çok güzel bir takımdayım ve bu yüzden gerçekten gurur duyuyorum. Burada olmayı çok istiyorum çünkü çok genç yaşta büyük bir tecrübe elde etmek için burası benim için çok büyük bir basamak o yüzden çok mutluyum. Burada kalmak ve hayallerime bir adım daha yaklaşmak istiyorum."

MURAT: "Bütün yarışmacı arkadaşların yer aldığı bu platformda benim yer almam onur verici bir durum ve bu şansı elimde tutarken hakkımdan ve haddimden fazlasını insanlardan istemiyorum. Benim nerede olmamı layık görüyorsa, beni desteklemeleri yeterlidir. Çünkü ben elimden geleni yapıyorum, ve elimden geleni yapmaya hazırım. Beni sevenler beni bugün yalnız bırakmazlarsa çok mutlu olurum."

ÜMİT KARAN: "Ben çok güzel kelimeler kullanan bir adam değilim, ben neysem buyum. En doğal halim budur yani konuşurken bile heyecanlanıyorum. Çocukken bir hayalim vardı. 9 yaşında Nou Camp'a gittim ve bir gün bu stada gelip gol atmak istiyorum dedim. Nasıl bir istekse bu hayalimi gerçekleştirdim ve başarabildim. Buraya gelirken yine bir hedefle, hayalle geldim. Çünkü hakikaten büyük yarışmacılar var burada. Futbol kariyerimdeki en üzücü olay, oğlumun beni çok az izleyebilmesiydi. Şimdi canlı izliyor ve ben onu gururlandırmaya çalışıyorum. Ben buraya gelince dediler ki 'yaşın geç, koşamazsın' ama ben geldim, kendimi gösterdiğimi düşünüyorum. Bana kaptan diyorlar ama bana saygıdan diyorlar biliyorum. Kaptan kelimesiyle hakikaten beni gururlandırdıkları için teşekkür ediyorum. Çok özel ve güzel laflar söyleyemem ama herkesi çok seviyorum, herkese başarılar diliyorum.

ADEM: "Gerçekten buraya gelmek büyük bir aileye sahip olmak şerefine nail oldum. İlk geldiğim zamanlarda küçük bir ailem vardı. Döndüğümde gerçekten de şerefli bir ikincilik yaşadım ve döndüğümde gerçekten de şampiyon olamadığım için üzülen insanları gördüm. Beni ailesinden bir fert olarak gören insanları gördüm. Yani bu gerçekten beni çok mutlu etti çünkü 20 yıllık spor hayatımda hiçbir zaman bu kadar değerli hissetmemiştim kendimi. Bu yolda benimle ilerleyen herkese teşekkür ederim."

HİLMİ CEM: "Öncelikle All-Star takımındaydım, bu zamana kadar gelmiş geçmiş en iyi takım olduğumuzu düşünüyorum. Belli bir süre geçti Gönüllüler takımına geldik, aslında başladığımız yere geldim. Bu sene tekrar Gönüllüler takımındayım, bu sene buraya 'laylaylom'a değil, Allah izin verirse şampiyon olmaya geldim. Beni sevenlerin sayesinde de emin adımlarla bu yolda yürümek istiyorum."

DAMLA: "Yeterince stresli ve gerginim şu anda. Çünkü heyecanlı dakikalar ve saatler bizimle beraber. Belki kaderimizi belirleyecek, belki hedeflerimize bizi yaklaştıracak, belki iyi ya da kötü ne olacağını bilmiyoruz şu anda ama tabi ki de buraya hedeflerim doğrultusunda inanarak geldim. İlkinde geldiğimde bu kadar fazla ilerleyeceğimi tahmin etmiyordum. Ama ikinciye çağırıldığımda herkes bana 'emin misin, çok zor' dedi. Zor olanı elde etmeye çalıştm, zor olan ne varsa onu başarmak istedim. Buraya gelmemdeki amaç da yapabileceğimin daha iyisini istedim. Evet güzel bir kariyerle noktaladım 2016'yı ama yarım kaldığına inanıyorum ve şimdi şampiyonluk için buraya geldim."

MERVE: "Bu benim üçüncü Survivor'ım. Gerçekten kademe kademe geçti benim için. İlk Survivor'ıma geldiğim zaman hep bir hedefim vardı. Bir kadının da bir erkek gibi güçlü olabileceğini gösterdim. Hep bunu amaçladım. İlk Survivor'ımda üçüncü, ikincisinde ikinci oldum. Bu sene şampiyon olmaya geldim. Benim de hedefim bu. Zor ve çok meşakatli bir yol gerçekten. Psikolojik anlamda çok etkilendiğimiz dönemler oluyor. Bu sene hiç ummadığım sakatlıklar yaşadım bu çok üzücü. Bilmiyorum ama bu yolda ilerlerken gerçekten şunu gördüm, bizi çok seven, haftada 5-6 gün bizi evine konuk eden aileler var. Bizi kendi evlatlarından sayan aileler var. Bunları duymak çok güzel, o çocukların sizi sevmesi, sizin onları sevmeniz çok güzel. O yüzden burada oturuyorum ve onlardan gerçekten destek bekliyorum."

TURABİ: "Kendimden bahsetmeyi pek sevmiyorum. Herkes zaten her şeyi görüyor. Bu saatten sonra da kendimden bahsederek fikirleri değiştiremem o yüzden ben kendi tarzımda kendi yorumumu söyleyeyim. Edin, büyüklere hürmet edin, sıkıntıya sabredin. Aza kanaat edin, nefsinizle inat edin. Sofranıza davet edin, misafire ikram edin. Muhtaca yardım edin, tehlikeye dikkat edin. Hakkını teslim edin, zararlıysa def edin. Seviyorsanız SMS ile ifade edin, sevip destekleyemiyorsanız dua edin. Sevmiyorsanız bu adadan defedin, hakkınızı helal edin."

ANIL: "Survivor'daki ilk senesi olanlardan biriyim. Zaman çok hızlı geçmiş ve şöyle bir baktığımda gerçekten başlayıp da kalabilen tek Gönüllü erkek olmanın da verdiği ayrı bir gurur var üzerimde. Bu gururu şöyle ifade etmek istiyorum. Bu yola çıkarken sadece kendimi değil sevdiklerimi ve ailemi temsil ederek çıkıyordum. Ama Survivor'a başladığımda fark ettim ki burası çok farklı ve çok özel bir yer. Buraya gelmek için varını yoğunu verebilecek arkadaşlarımız vardı elemelerde. Aslında burada o insanları da temsil ediyoruz. Aşağı yukarı 2,5 ayı geride bıraktık, karşımızda dediğiniz gibi 10 yılın en iyi takımı vardı. O takım karşısında çok büyük açlık çektik yani çok zor günlerdi. Hırsımdan adanın bir tarafında ağladım barakaya geldim hiçbir şey olmamış gibi davrandım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya kendimi verdim ve son olarak yaptığınız düzenleme sonrasında yeni bir format oluştu. Bu format sonrasında da hep şunu hatırlattım kendime; Kıbrıs'ta bu günlere 'ey gidi günler' diyeceksin Anıl diye. Annemin bana atığı iki satırlık mesaj vardı. Efendi, onurlu ve dik duruşunla bizim gurur kaynağımız oldun diye. Takım arkadaşlarım şahit, benim silkelenmemde ve üzerimdeki yükü atmamda büyük etkisi oldu bu mesajın. Buraya gelirken gittiğim yere kadar hedefiyle gelmedim. Kıbrıs için geldim ve öyle ifade ediyordum kendimi. Umarım bu şekilde yoluma devam ederim, sevenlerim destek verir ve Allah da izin verirse bunu başaracağım."

NAGİHAN: "Gerçekten şu an çok heyecanlıyım çünkü hiçbir şey düşünmedim. Sadece akışına bırakmak istedim her şeyi. Ben hayatta hiç kolay bir şey elde etmedim. Sıfırdan geldim hatta sıfırın sıfırından geldim diyebilirim. Hayatımda hep bir şeyler başarmak zorundaydım ailemin yeri geldi desteği oldu, yeri geldi desteği olmadı. Hatta ben spor başladığımda ailem izin vermemişti. Spora gittiğimde dayak yiyerek tekrar eve g eliyordum ama hiçbir zaman pes etmedim. Ailemin durumu da iyi olmadığı için size her daim destek olacağım diyordum. Ben atlet olmak istiyorum dedim ailem yine izin v ermedi ama ne yapıp ne edip iyi kötü bir noktalara geldim. Üst üste rekorlar kırdım ve başarılar elde ettim ve inanın hayatım boyunca yaptığım başarıların tadını bir anda unutup burada aklımın alamayacağı bir heyecan ve mutluluk yaşadım ve hala yaşıyorum. Buradaki tecrübeli arkadaşlarla burada mücadele etmek gurur verici."

