Survivor'da şok diskalifiye! Survivor'da kim elendi?

Survivor'da bu hafta elenen isim belli oldu. Adada ilk veda isim yapılan SMS oylaması sonucunda belirlendi. Öte yandan Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamada bir yarışmacının da diskalifiye edildiği duyuruldu. Peki Survivor'da kim elendi? Survivor'da diskalifiye olan yarışmacı kim?

SURVİVOR'DA ADADAN GİDEN İLK İSİM BELLİ OLDU

Survivor'un bu akşam yapılan SMS oylamasında adadan giden ilk isim belli oldu. Survivor 2018 All Star yarışmasında mücadele eden yarışmacılar arasında adadan elenen ilk isim belli oldu.

Gönüllüler takımında elemeye üç aday çıktı ve üç adaydan ilkini oylama sonucu, ikincisini ise bireysel dokunulmazlık oyununun galibi olan Funda ve üçüncüsünü de haftanın en iyi performansını gösteren Ramazan belirledi.

Oylamada adı 5 kere yazılan Cumali, elemeye çıkan ilk isim oldu. Dokunulmazlık oyunu galibi Funda da Yağmur'u seçti ve haftanın en iyi performansını gösteren Ramazan da Marcus'u seçti ve ardından SMS oylaması başladı.

SMS oylaması sonrasında adaya veda eden ilk isim Marcus oldu. Gönüllüler takımında mücadele eden Marcus, SMS oylama sonuçlarına göre Survivor'a veda etti.

BİR İSİM DİSKALİFİYE OLDU

Survivor 2018 All Star'da Gönüllüler takımında mücadele eden Firuze Gamze Aksu, rahatsızlığı nedeniyle diskalifiye edildi. Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada doktor kontrollerinin ardından Gamze'nin yarışmaya devam edemeyeceğini ve Survivor macerasının sona erdiğini duyurdu.

Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada "Gamze doktor kontrolündeydi. Doktor Metin Kuş Gamze’nin Survivor’a devam edemeyeceğini söyledi. Şuan da Survivor macerası Gamze için bitti. Önümüzdeki günlerde yeni bir yarışmacı gelecek. Hakan hakkında şuan bilgim yok ileride devam edip edemeyeceği belli olacak. Doktorumuz çok hassas emin olmadığı sürece yarışmacının devam edip edemeyeceğine karar vermiyor. Bir yarışmacı iyi hissetmiyorum derse yarışmaya çıkmaz." ifadelerini kullandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER