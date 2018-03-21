Survivor'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yarın akşam ekrana gelecek olan Survivor'un yayınlanan yeni bölüm fragmanına Nagihan ve Sahra kavgası damga vuruyor. İşte Survivor 29. yeni bölüm fragmanı ve Nagihan - Sahra kavgası!

SURVİVOR 29. YENİ BÖLÜM: NAGİHAN VE SAHRA ARASINDA TARTIŞMA

Survivor'un yayınlanan yeni bölüm fragmanında Elif'in "Takımda erkeklerde şöyle bir durum var, çok iyi anlaşıyoruz diyorlar. Bunu söylerken, yaptıkları uyuşmuyor bana göre" sözleri dikkat çekiyor. Öte yandan Nagihan'ın da All Star takımı için söylediği "Sorunsuz, sıkıntısız, problemsiz bir takım gözüküyor ama kendi içlerinde o kadar birbirlerini yiyorlar ki" sözler ekrana geliyor. Turabi de Adem için "Adem bu saatten sonra benim için kalvyedeki boşluk tuşu gibi. Çok yer kaplıyor ama boş işte." sözlerini söylüyor ve bu sözler de büyük dikkat çekiyor.

Survivor'da 3'e 3 takımlarla oynanan hentbolda Nagihan ve Sahra arasında tartışma çıkıyor. Nagihan'ın 'Bana vurma' sözleriyle Sahra'nın üzerine yürümesi ve takım arkadaşlarının araya girmesi büyük merak uyandırdı.

BERNA CANBELDEK ALL STAR TAKIMINA KATILIYOR

Survivor'un yayınlanan 29. bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, All Star takımına katılan yeni yarışmacıyı Berna Canbeldek'i davet ediyor ve Berna da All Star takımına katılıyor.

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