Survivor 2018'de finale doğru adım adım ilerlerken iki yarı finalist belirlendi. İlk yarı finalist Hilmi Cem, ikinci yarı finalist ise Anıl oldu. Bugün yayınlanacak yeni bölümde diğer yarı finalistler belli olacak. Öte yandan Survivor 2018'de son kez parkura çıkılacak. Yarışmacıların Kıbrıs finali öncesi son kez parkura çıkacağı oyunda ödül açıklandı. Dünya Kupası ödülü olan oyunda yarışmacıların kazanabilmek için verdiği mücadeleler nefes kesti. Peki, Survivor'da Dünya Kupası ödülünü kim kazanak? Survivor yarı finale kimler kalacak? Merak edilen soruların yanıtı akşam yayınlanacak yeni bölümde belli olacak. İşte Survivor 111. yeni bölüm fragmanı...

SURVİVOR 111. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor 2018'de son kez parkura çıkacak olan yarışmacılara Alp Kırşan kazanacakları sürpriz ödülü açıkladı. Survivor 2018'in yeni bölümü bu akşam 20:00'de TV8'de...

SURVİVOR 110. SON BÖLÜM ÖZETİ

NUSRET ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın dün yayınlanan bölümünde Nusret ödülü oynandı. Kadınlarda Nagihan ile Damla'nın arasında geçen mücadelede üstün gelen taraf Nagihan oldu. Erkeklerde ise Anıl ile Adem finale kaldı. Rakiplerine karşı hiç yenilmeden üstün bir performans sergileyen Adem oyunu kazandı ve erkeklerde ödülün sahibi oldu.

Adem, Nusret ödülü için Turabi'yi götürmeye karar verirken; Nagihan da Damla'yı Nusret ödülüne götürdü. Ödülde keyifli anlar geçiren yarışmacılar, diğer ülkelerin yarışmacılarıyla da kaynaştı. Nusret'in adeta şov yaptığı gecede herkesin karnı güzelce doydu.

SURVİVOR 2. YARI FİNALİST OYUNU

Finale adım adım ilerleyen Survivor'da 2. yarı finalist belli oldu. Anıl, Adem, Damla ve Nagihan arasında oynanan karşılaşmalar sonucu kazanan yarışmacı 2. yarı finalist oldu. 5 hakla oyuna başlayan yarışmacılardan en sona 3 hakla Anıl 1 hakla Nagihan kaldı. Son oyuna avantajlı çıkan Anıl, rakibine atış fırsatı vermeden oyunu kazandı.

Böylelikle, ilk yarı finalist Hilmi Cem, ikinci yarı finalist ise Anıl oldu.