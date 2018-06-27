Survivor'da finale sadece 2 gün kaldı. Dominik'teki son oyunda bugün oynandı. Survivor'ın son oyun ödülü de finale yakışır bir ödül oldu. Bugünkü oyunu kazanan yarışamcı, Kıbrıs finalinden önce Rusya'da devam eden Dünya Kupası'na gitme hakkını kazandı. Oyunun ardından yarışmacılar eşyalarını toplayarak Dominik'e veda etti. Kuzey Kıbrıs'ta yapılacak yayına Acun Ilıcalı çıktı ve ekiplerinde yaşanan acı kaybı açıkladı. Acun Ilıcalı bu yüzden Kuzey Kıbrıs yayınına bu akşam devam edilmeyeceğini söyledi. İşte Survivor ödül oyununun sahibi ve son bölüm özeti...

SURVİVOR'DA ACI KAYIP (ALPER BAYCIN KİMDİR?)

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor'da kameraman olarak görev alan 24 yaşındaki Alper Baycın, Dominik'te gasp çetesi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Acun Ilıcalı, acı haberi sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

"Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın’ı hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun Alper Kardeşim"

SURVİVOR DÜNYA KUPASI ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Anıl - Nagihan karşılaşması Nagihan'ın zaferiyle sonuçlandı.

Hilmi Cem - Damla mücadelesini Hilmi Cem kazandı.

Adem - Nagihan mücadelesini Nagihan atışlarda kazandı.

Anıl - Hilmi Cem karşılaşmasını Hilmi Cem kazandı.

Damla - Nagihan karşılaşmasını Damla'nın zaferiyle sonuçlandı.

Anıl - Adem karşılaşmasında Anıl ipi göğüsledi.

Hilmi Cem - Nagihan mücadelesini Nagihan son anda kazandı.

Adem - Damla karşılaşması Damla'nın galibiyetiyle sonuçlandı. Böylece ödüle ilk veda eden yarışmacı Adem oldu.

Anıl - Hilmi Cem mücadelesini Anıl kazandı.

Nagihan - Damla mücadelesini Nagihan son anda kazandı.

Damla - Anıl karşılaşmasını Damla isabetli atışlarıyla kazandı. Böylece Anıl, Dünya Kupası ödülüne veda eden ikinci isim oldu.

Nagihan - Hilmi Cem karşılaşması Nagihan'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Böylece Hilmi cem 'de ödüle veda eden 3. yarışmacı oldu.

Survivor Dominik'teki son oyunun final mücadelesi Damla ile Nagihan arasında yapıldı. Nagihan oyuna 2 - 1 avantajlı başladı. Atışlara önce gelen Nagihan, Damla'ya atış fırsatı vermeden ikide iki yaparak oyunu kazandı. Böylece Nagihan, Survivor Dünya Kupası ödülünün sahibi oldu.

Nagihan ödüle Turabi'yi götürmek istediğini ancak sakatlığı nedeniyle götüremediğini söyledi. Ve Nagihan Anıl ve Damla'yı Dünya Kupası ödülüne dahil etti. Böylece Survivor'ın Dominik'teki son oyunu oynanmış oldu.