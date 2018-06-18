Survivor heyecanı durmak bilmiyor. Survivor'da bu akşam ada konseyinde bir yarışmacı yine adaya veda edecek. Bu kritik dönemeçte Turabi ile Damla sakatlıkla boğuşurken, adaların birleşmesinin ardından oyunların bireysele dönmesine rağmen yarışmacılar takım ruhuyla hareket etmeye devam ediyor. İşte Survivor yeni bölüm fragmanı ve Survivor eleme adayları...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER? (SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?)

Survivor'da dokunulmazlık oyunu çok büyük heyecana sahne oldu. Artık kaybedilen dokunulmazlıkların telafisi yok. Adada Gönüllülerin sayı olarak üstünlükleri eleme adaylarının belirlenmesinde de etkili oluyor. Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu erkeklerde Adem, kadınlarda Nagihan kazandı. Konseyde belirlenen oylarla ilk eleme adayı TURABİ oldu. Nagihan ise eleme adayı olarak SEMA’yı seçti. Adem ise eleme adayı olarak MURAT’ı seçti.

SURVİVOR 102. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Elenen yarışmacının belli olacağı Survivor'ın bu akşamki bölümünden görüntülerin yer aldığı fragman yayınlandı. İşte Survivor yeni bölümünden ipuçları almak için 102. yeni bölüm fragmanı...

TURABİ VE SEMA'NIN SON DURUMU

Acun Ilıcalı dün akşam ada konseyinde önce Turabi ve Damla'nın sakatlıklarını değerlendirdi. Turabi için doktor Metin'den gelecek rapor beklenirken, Damla'nın da sakatlığı hala sürüyor.

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