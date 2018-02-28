Survivor'da kim gitti? Tv8'de yayınlanan Survivor 2018'in dün yayınlanan 13. bölümünü kaçıran seyirciler, adaya veda eden ismi ve kimin diskalifiye edildiğini araştırıyor. Survivor'da Gönüllülerden bir kişi yapılan SMS oylaması sonucu elenirken, bir kişide sağlık sorunları nedeniyle diskalifiye edildi. Peki, Survivor kim gitti? Survivor 2018'de kim elendi? Adada diskalifiye olan isim kim? İşte Survivor 2018 elenen ve dikalifiye olan isim...

SURVİVOR KİM GİTTİ? İŞTE ELENEN İSİM...

Survivor 2018'de bir kişi daha adaya veda etti. Bir önceki yapılan dokunulmazlık oyununda Gönüllüler takımı kaybetmişti ve dört eleme adayı çıkartmıştı. Ada konseyinde Gönüllüler takımından ada konseyinde toplamda 5'er oy alan Birsen ve Gizem'in bu hafta eleme potasına ismi yazıldı. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Melih ise üçüncü eleme adayını Cumali olarak açıkladı. Haftanın en başarılı ismi Yağmur ise elenmeyeceğini düşündüğünü söyleyerek Ramazan'ın ismini söyledi ve böylece Ramazan dördüncü eleme adayı oldu.

Survivor'ın dün akşam yayınlanan 13. bölümünde ise eleme gerçekleşti. Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışmada yapılan SMS oylaması sonucu Gizem elenen isim oldu.

Gizem elendiğini öğrendikten sonra duygularını şöyle ifade etti;

"Hayırlısı böyleymiş, halkın takdiri. Arkamda çok güzel bir takım bırakıcam. Söylenecek pek bir şey yok" dedi. Gizem, arkadaşlarıyla vedalaşarak adayı terk etti.

SURVİVOR KİM DİSKALİFİYE OLDU?

Survivor 2018'e Gönüllüler takımında başlayan ve daha sonra Acun Ilıcalı'nın açıklama yapmasının ardından takım arkadaşlarının oylaması sonucu All Star takımına geçen Ecem Karaağaç, Survivor 2018'den diskalifiye edildi. Survivor'ın dün yayınlanan 13. bölümünde Ecem'in Survivor'da yarışamayacağı açıklandı. Fiziksel sağlık problemleri yüzünden yarışmanın doktoru Ecem'in yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı ve Ecem'in Survivor macerası dün sona erdi.

14 Temmuz 1991 tarihinde dünyaya gelen Ecem Karaağaç, boks, fitness ve futbol ile ilgileniyor. 6 yaşında bu yana spor yapan Karaağaç, 2016 yılında yayınlanan Göz6 programında finalde ikinci olmuştu ve Survivor 2017'ye katılamamıştı. Survivor 2018'de yarışma fırsatı bulan Ecem, 7 yıl profesyonel basketbol oynamış ve 3 yıl profesyonel yüzücülük yapmıştır.

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