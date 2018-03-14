"Survivor Murat Ceylan kimdir? sorusu izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Murat Ceylan'ın hayat hikayesini öğrenmek isteyen izleyiciler internet üzerinden "Survivor Murat kimdir?" ve "Survivor Murat Ceylan kimdir? aramalarını yapıyor. Peki, Survivor Murat Ceylan kimdir, kaç yaşındadır? İşte Survivor Murat Ceylan'ın hayat hikayesi...

MURAT CEYLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 (27 yaşında) tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müzik ile ilgilenen Ceylan, lise eğitimini tamamladıktan sonra Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okudu.

İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri alan Ceylan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünü bitirdi. Müzik hayatı dışında spor ile de ilgilenen Ceylan, İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde lisanslı binicilik yaptı.

Bunun haricinde, fitness, surf ve paten sporu da hobileri arasında. 2013 yılında Survivor yarışmasında Gönüllüler takımında yarıştı.

2014 yılında "Para Bende" adlı yarışma programında Almeda Abazi ile birlikte yarıştı. 2016 yılında söz ve müziği kendisine ait olan "Yeni Nesil" adlı albüm çıkarttı.

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