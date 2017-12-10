Survivor 2018 ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor için geri sayım başladı. Seyirciler Survivor 2018'in ne zaman başlayacağını merak ederken Survivor 2018'de yarışacak bazı yarışmacıların isimleri de açıklandı. Peki, Survivor ne zaman başlıyor? Survivor 2018 yarışmacıları kimler?
SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2018
Survivor 2018 için heyecan dorukta. Survivor izleyicileri 'Survivor 2018 ne zaman başlıyor' sorusuna yanıt aramaya başladı. Tv8'de yayınlanan 10 Şubat Gel Konuşalım adlı programa konuk olan Acun Ilıcalı Survivor 2018'in 10 Şubat'ta başlayacağını duyurdu.
Survivor 2018'de bir ilk yaşanacak. All-Starlar, yeni Günüllülere karşı yarışacak.
SURVİVOR 2018 YARIŞMACILARI KİMLER? ÜNLÜLER ALL-STAR -GÖNÜLLÜLER
İşte şu ana kadar açıklanan isimler:
All Starlar: Sema Aydemir, Nagihan Karadere, Merve Aydın, Turabi, Murat Ceylan, Hilmi Cem İntemepe, Adem Kılıçcı, Hakan Hatipoğlu
Gönüllüler: Cumali Akgül
SURVİVOR'A KATILABİLMEK İÇİN IĞDIR'DAN İSTANBUL'A YÜRÜDÜ
Iğdır'dan başlayıp tam 1500 km yürüyen Cumali Akgül, Beyazıt Öztürk'ün sayesinde Survivor'a yarışmacı oldu. 50 gün süren yürümenin sonucunda Acun Ilıcalı ile buluşan Cumali, belli testlerde başarılı olamadığından ilk elemede kabul edilmedi. Beyaz, Cumali'nin bu hayalini gerçeğe dönüştürdü. Beyaz, Cumali konusunda söylediği övgü dolu sözler sonunda Acun Ilıcalı'nın kabul etmesini sağladı. Böylelikle Survivor'un 2018'de yayınlanacak bölümünün ilk yarışmacısı Cumali Akgül oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.