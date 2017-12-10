Survivor 2018 ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor için geri sayım başladı. Seyirciler Survivor 2018'in ne zaman başlayacağını merak ederken Survivor 2018'de yarışacak bazı yarışmacıların isimleri de açıklandı. Peki, Survivor ne zaman başlıyor? Survivor 2018 yarışmacıları kimler?

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2018

Survivor 2018 için heyecan dorukta. Survivor izleyicileri 'Survivor 2018 ne zaman başlıyor' sorusuna yanıt aramaya başladı. Tv8'de yayınlanan 10 Şubat Gel Konuşalım adlı programa konuk olan Acun Ilıcalı Survivor 2018'in 10 Şubat'ta başlayacağını duyurdu.

Survivor 2018'de bir ilk yaşanacak. All-Starlar, yeni Günüllülere karşı yarışacak.

SURVİVOR 2018 YARIŞMACILARI KİMLER? ÜNLÜLER ALL-STAR -GÖNÜLLÜLER

İşte şu ana kadar açıklanan isimler:

All Starlar: Sema Aydemir, Nagihan Karadere, Merve Aydın, Turabi, Murat Ceylan, Hilmi Cem İntemepe, Adem Kılıçcı, Hakan Hatipoğlu

Gönüllüler: Cumali Akgül

SURVİVOR'A KATILABİLMEK İÇİN IĞDIR'DAN İSTANBUL'A YÜRÜDÜ

Iğdır'dan başlayıp tam 1500 km yürüyen Cumali Akgül, Beyazıt Öztürk'ün sayesinde Survivor'a yarışmacı oldu. 50 gün süren yürümenin sonucunda Acun Ilıcalı ile buluşan Cumali, belli testlerde başarılı olamadığından ilk elemede kabul edilmedi. Beyaz, Cumali'nin bu hayalini gerçeğe dönüştürdü. Beyaz, Cumali konusunda söylediği övgü dolu sözler sonunda Acun Ilıcalı'nın kabul etmesini sağladı. Böylelikle Survivor'un 2018'de yayınlanacak bölümünün ilk yarışmacısı Cumali Akgül oldu.

Survivor

survivor 2018

Survivor All Star