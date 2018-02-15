Survivor 2018'in 4. bölümünde ödül oyunu oynandı. Bu sene ilk defa All Starlar ile Gönüllüler'in karşı karşıya geldiği Surivor 2018'in bu bölümünü kaçıran seyirciler, ödül oyununu kimin kazandığını merak ediyor. Survivor 2018 ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2018 ödül oyununu All Starlar mı, yoksa Gönüllüler mi kazandı? İşte merak edilenler...
SURVİVOR 2018 ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Oyunun ilk mücadelesinde Adem Kılıçcı ile Melih karşı karşıya geldi. Bu oyundan Adem Kılıçcı galip gelerek All Starlar 1-0 öne geçti. İkinci mücadelede Sema ile Gizem karşılaştı ve Sema kazanarak All Starlar 2-0 oldu. Üçücü mücadelede Ümit Karan ve Anıl karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmadan da Ümit Karan galip gelerek All Starlar 3-0 öne geçmiş oldu. Dördüncü mücadelede Sahra ile Nevin Yanıt'ın oyununda Nevin kazandı ve durum 3-1 oldu. Beşinci mücadelede Murat Ceylan ile Marcus karşılaştı ve Murat kazanarak takımını 4-1 yaptı. Altıncı karşılaşmada Ecem ile Yağmur mücadele etti ve Yağmur kazanarak durum 4-2 oldu. Yedinci mücadelede Hilmicem ile Cumali yarışında Hilmicem durumu 5-2 yaptı. Sekizinci mücadelede Nagihan ile Funda'nı yarışında Nagihan galip gelerek takımını 6-2 yaptı. Bir sonraki yarışta Ümit Karan, Hakan Hatipoğlu'na karşı yarıştı. Bu karşılaşmadan Ümit Karan galip geldi ve All Starlar 7-2 farkla öne geçti. Onuncu mücadelede Ecem ile Nevin Yanıt'ın yarışında Nevin kazandı ve Gönüllüler durumu 7-3 yaptı. Daha sonra Murat Ceylan ile Ramazan karşılaştı. Ramazan kazandı ve durum 7-4 oldu. Bir sonraki mücadelede Sahra, Funda'ya karşı yarıştı. Bu yarıştan Funda galip gelerek farkı 2'ye indirerek durumu 7-5 yaptı. Daha sonra Adem Kılıçcı, Cumali'ye karşı yarıştı, Adem kazandı ve durum 8-5 oldu. Bir sonraki mücadelede Sema ile Yağmur karşılaştı ve Sema kazanarak durum 9-5 oldu. Sonraki mücadelede Marcus ile Hilmicem karşılaştı ve Hilmicem kazanan takımı belirledi. All Starlar ödülün sahibi oldu.
ÖDÜL: Kazanan takım tap taze poğaçalar kazandı. Acun Ilıcalı, kazanan takımın emeğini karşılıksız bırakmayacağını söylerek adam başı 5 tane verdi.
OYUN: Ödül oyununda engeli geçen yarışmacılar 2 adet diski basket potasının içine sokmaya çalıştı.
OYNAMAYANLAR: Oyunda All Star takımından Nihat Doğan, Gönüllülerde ise Birsen ile Gamze doktor raporuyla oyunda oynamadı.
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