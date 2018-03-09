Survivor sembol ve iletişim oyununu kim kazandı? Survivor 2018'in bu akşam yayınlanan 20. bölümünde ödül oyunu oynandı. Kadınlar ve erkekler ayrı ayrı oynadı. Bu oyunu kazanan bir kadın bir erkek ödülün sahibi oldu. Ödül ise sembol oyunuydu. Sembol oyununu kazananlar birleşme partisine erkenden katılmayı garanti altına aldı. Survivor sembol oyununu kim kazandı? İkinci turda ise iletişim oyunu oynandı? Survivor iletişim oyununu kim kazandı? İşte Survivor 2018 20. bölüm özeti...

SURVİVOR SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Parkurun en başından başlayan yarışmacılar önce havuz ardından diğer engelleri geçtikten sonra en sona gelindiğinde bir küp var ve o küpü masadan kum torbalarını atarak küpü vurup kaydırarak rakibinden ilk düşüren oyunu kazandı. İşte Survivor sembol oyunundan detaylar...

Karşılaşmalar ve elenenler;

Hilmicem - Cumali: Cumali elendi

Nihat Doğan - Melih: Melih elendi

Murat Ceylan - Ramazan: Murat Ceylan elendi

Turabi - Anıl: Anıl elendi

Ümit Karan - Hilmicem: Hilmicem elendi

Nihat Doğan - Adem Kılıçcı: Adem elendi

Turabi - Ramazan: Ramazan elendi

Ümit Karan - Nihat Doğan: Nihat Doğan elendi

Ümit Karan - Turabi: Ümit Karan elendi

Erkeklerde kazanan isim Turabi oldu.

Merve - Nevin: Merve elendi

Sema - İpek: İpek elendi

Sahra - Yağmur: Sahra elendi

Damla - Birsen: Birsen elendi

Nevin - Nagihan: Nagihan elendi

Sema - Yağmur: Sema elendi

Damla - Nevin: Nevin elendi

Damla - Yağmur: Yağmur elendi

Yağmur'a karşı 2-1 kazanan Damla, kadınlarda oyunu alan isim oldu.

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI

Survivor 2018'in ikinci oyununda iletişim oyunu oynandı. Bu haftanın ödülü Gönüllüler kazanırsa hayranlarından gelen mesajları okuyacak, All Star ise bir GSM firmasının teknoloji evine gidip arkadaşlarından gelen fotoğraflı mesajlarla buluşacak.

Çekişmeli geçen iletişim oyununda All Star Gönüllüler'i 10'a 4 yenerek ödülün sahibi oldu.

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