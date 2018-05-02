Merve, Sema ve Elif Survivor'da eğlenceli görüntüler ortaya çıkardılar. Yarışmacılar bir taraftan şarkı söylerken diğer taraftan da doyasıya oynadılar.

Ünlüler Takımı yarışmacıları adalarında sergiledikleri figürlerle doyasıya eğlendi. Ünlüler'de adaya veda eden Yiğit'in ardından Ümit Karan hayli üzgündü.

Ünlüler'de Yiğit'in adaya vedasının ardından oyunlarda cezalı olan Turabi, Mustafa Kemal'in kendisini eleme adayı olarak göstermesi gerektiğini söyledi.

Survivor'da haftanın en iyi performansına sahip olan isimler, adalarında nefis bir lezzetle buluştu. Survivor 2018'in 60. bölümünde yayınlanan Anlat Bakalım oyununda yarışmacılar yine eğlenceli dakikalar yaşadı. Anlat Bakalım'da Mustafa Kemal ile Turabi puan almak için mücadele etti... Mustafa Kemal'in anlattığı kelimeye Turabi'nin verdiği cevap herkesi güldürdü. Anlat Bakalım'da yarışan Yağmur ve Hakan bir türlü anlaşamadı ve puanı rakiplerine kaptırdılar.

Sembol oyununda Ünlüler'den Merve Aydın ile Gönüllüler'den Yağmur karşı karşıya geldi. Yağmur'dan atışlarda müthiş performans! Üçte üç yaptı. Sembol oyununda Gönüllüler takımı yarışmacıları Damla Can ile Nagihan karşı karşıya geldi. Sembol oyununda Ünlüler'den Mustafa Kemal ile Gönüllüler'den Hilmi Cem karşı karşıya geldi. Erkekler ve kızlar sembol oyununda karşı karşıya geldi. Müthiş mücadelelerin ardından hangi isimler bir üst tura yükseldi?

Ümit Karan'ın talihsiz anı! Doktor müdahale etti

Sembol oyununda Adem ile Ümit Karan karşı karşıya geldi. Parkurda düşüp sakatlık yaşayan Ümit Karan'a doktor müdahale etti.

SURVİVOR 61. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz sayfamızda olacaktır.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER