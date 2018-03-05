Survivor 2018'in bu bölümünde bir ilk yaşandı. Yarışmanın ilk sahnesinde Türkiye-Romanya-Yunanistan mücadelesi izleyiciyi ekran başına kilitledi. Ümit Karan ve Damla Can'ın Türkiye'yi temsil ettiği Survivor'ın bu oyununda kazanan kişinin ailesi adaya getirilecek. Survivor 2018'de kazanan taraf kim oldu? İşte Survivor 2018 18. son bölümde oynanan Türkiye-Romanya-Yunanistan mücadelesinin detayları...

SURVİVOR 2018 TÜRKİYE-ROMANYA-YUNANİSTAN MÜCADELESİ

Survivor tarihinde bir ilk yaşandı ve üç ülkeden yarışmacılar yarıştı. Üç ülkenin de en iyi ikişer yarışmacısı bu bölümde yarıştı ve bu oyunu kazanan çok önemli avantajlar elde etti. Türkiye'den Ümit Karan ve Damla Can yarıştı. Yunanistan takımından Katerina ve İlias yarıştı. Romanya takımını ise Giani Krita ve Larissa temsil etti. Her hafta oynancak sembol oyununda kazananlar bu oyunu oynayabilecek. Bu oyunu üç kere kazanan ailesini Survivor adasını getirecek.

Birebir oynanan oyunda 5 galibiyet alan günün kazananı oldu.

Erkeklerin mücadelesi:

Yarışmanın ilk oyununda Ümit Karan ile İlias yarıştı ve bu oyunu kazanan Ümit oldu. İkinci turda Krita ve İlias mücadele etti, kazanan taraf ise Krita oldu. Üçüncü mücadelede Krita ile Ümit Karan yarışından galip gelen Krita. Dördüncü mücadelede Ümit Karan ile İlias yarıştı, kazanan taraf İlias. Beşinci mücadelede Krita ile İlias'ın yarıştı ve Krita 3. sayısı aldı. Diğer mücadelede Ümit Karan, Krita'ya karşı yarıştı ve Ümit Karan kazandı. Yedinci karşılaşma ise İlias ile Ümit Karan. Zorlu oyunda Ümit Karan kazandı ve durum 3 oldu. Sekizinci karşılaşma ise İlias ile Krita. Kazanan taraf İlias. Turun son maçında Ümit Karan Krita ile karşılaştı ve Krita kazanarak turu 4 sayıyla tamamladı.

İkinci turda Ümit Karan İlias'a karşı yarıştı. Rekabeti yüksek geçen mücadelede kazanan taraf Ümit Karan. İlias'ın şansı kalmazken Ümit Karan ve Krita 4 oldu. Bir sonraki mücadele ise Krita ile İlias arasında oynandı. Kazanan taraf İlias oldu ve İlias durumu 3'e getirdi. Son maç Ümit Karan ile Krita arasında gerçekleşti. Nefeslerin tutulduğu, kazananın belli olacağu bu mücadelede rekabet iyice arttı ve Ümit Karan şampiyon oldu.

Kadınların mücadelesi:



Kadınların mücadelesinde Damla Katerina'ya karşı mücadele etti. Damla rakibine fark açarak ilk karşılaşmayı kazandı. İkinci mücadelede Katerina Larisa'ya karşı. Larisa kazanarak 1 puanı aldı. Üçüncü oyunda Damla ile Larisa'nın yarışında kazanan taraf Damla oldu. Diğer yarışta Damla Katerina ile yarıştı ve bu oyunu da kazanarak 3'üncü puanını aldı. Bir sonraki yarışı Katerina ile Larisa oynadı ve Larisa kazandı. Diğer yarışta Larisa ile Damla Can mücadele etti. Damla şov yaparak 4'üncü sayısını almış oldu. Bir sonraki yarışta Larisa ile Katerina'ya karşı yarıştı ve Larisa kazandı. Durum 4-4 oldu. Son mücadele Damla ile Larisa arasında oynandı. Karşılaşmayı Larisa kazandı ve şampiyon Larisa oldu

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