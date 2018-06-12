Survivor'da büyük final yaklaşırken heyecan iyiden iyiye doruğa çıkmaya başladı. Büyük final öncesi Survivor hayranları yarışmacıların biyografilerini merak etmeye başladı. Bu oyunculardan biri de Turabi Çamkıran...

Survivor öncesi yarışmanın hayranları "Turabi Çamkıran nereli?", "Turabi Çamkıran kimdir?" sorularını sormaya başladı.

Peki Turabi Çamkıran kim, nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilen soruların cevabı...

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

1987 yılında Mersin'de doğdu. Aslen Kahramanmaraşlı. Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve birçok farklı dansı yaptı. Meslek olarak da terzilik yapıyordu. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi’nde okuyup mezun olamayınca Survivor Allstar’dan sonra dışardan okuyup liseyi bitirmiştir. Turabi Çamkıran, Mersin’de amatör şekilde tekvando, box ve muay thai ile uğraştı.

Daha sonra profesyonel olarak “Muay Thai”yi yerinde öğrenme isteği ile Tayland’a gitti. Burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü. Aynı zaman da MMA (kafes dövüşü) maçlarında da birçok ülkede müsabakalara katıldı. Turabi Çamkıran, 2008 yılında 4.sezon “Benimle Dans Eder misin ?” dans yarışmasına katıldı. 2013 yılında Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve jüri üyeliğinde Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler’in olduğu “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmaya katıldı. 2014 Survivor yarışmasının birincisi oldu. Ardında Survivor All Star’a katılan Çamkıran, yine birincilik koltuğunda yer aldı.

Turabi Çamkıran aslen Kahramanmaraşlıdır...

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