Survivor'da dün akşam Türkiye ödülü heyecanı yaşandı. Survivor tarihinin en büyük ödülünü kazanmak için Ünlüler takımı da Gönüllüler takımı da kıyasıya mücadele etti. İlk raundu kazanan Gönüllüler, ikinci oyuna avantajlı çıktı. İlk olarak yemek ödülü oyunu oynandı ve Ünlüler takımı 10 - 0 oyunu kazanarak tavuk şiş ve bulgur pilavı ödülünün sahibi oldu. Survivor Türkiye ödülü oyunu finali kim kazandı? İşte 25 Mayıs Survivor 80. son bölüm özeti...

SURVİVOR TÜRKİYE (İSTANBUL) ÖDÜLÜ OYUNU FİNALİNİ KİM KAZANDI?

Takımlar İstanbul'da bir buçuk gün boyunca istedikleri kşilerle istediklerini yapabilme şansı sunan Türkiye ödülü için nefesleri kesen bir yarış çıkrdı. Genel olarak berabere giden oyunu, bir önceki oyunu kazanıp dünkü oyuna avantajlı çıkan Gönüllüler takımı 10 - 8 kazandı.

SURVİVOR 81. YENİ BÖLÜM FARGMANI

Survivor'ın bu akşam yayınlanacak bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Rekabetin iyice kızıştığı Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? Dokunulmazlığı kaybeden ekipten kimler eleme adayı olacak?

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER